COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП

Вакцину получим позже, чем рассчитывали. Фото: pixabay

Для Украины изменили сроки поставки вакцины Pfizer.

Теперь препарат ожидают получить в начале марта, заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, речь идет о поставках по глобальному механизму COVAX.

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В ОП также отметили, что этот препарат ожидали в конце февраля, а дату доставки изменила сама программа.

Когда в Украину прибудет обещанная правительством вакцина от коронавируса от AstraZeneca/Oxford, не известно. Главный санврач страны Виктор Ляшко не смог назвать точную дату.