День "Х": Ляшко не смог сказать, когда вакцина от коронавируса будет в Украине

Когда в Украину прибудет обещанная правительством вакцина от коронавируса от AstraZeneca / Oxford - не известно. Фото: REUTERS

Когда в Украину прибудет обещанная правительством вакцина от коронавируса от AstraZeneca/Oxford - не известно. Главный санврач страны Виктор Ляшко не смог назвать точную дату

За средства госбюджета были закуплены вакцины от трех производителей - Sinovac (Китай), AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США). Об этом Ляшко рассказал в эфире "Свобода слова" Савика Шустера.

"AstraZeneca приедет в ближайшее время. Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет. И самолет не вылетит. Пока не сообщат, что самолет прилетает. Поскольку многие факторы, которые на это влияют", - отметил санврач.

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При этом он уточнил, что когда самолет прилетит в 16:00 дня "Х", то со следующего дня 11 автомобилей выезжает в 25 областных центров.

"Шесть из них получают вакцину в первый день, 19 - на следующий день. Получающие в первый день, мы четко знаем, какая бригада, какое количество вакцин возьмет и в каком заведении начнет вакцинировать медработников с персональным списком", - пояснил Ляшко.

Вместе с вакциной приедут шприцы и боксы для безопасной утилизации шприцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов находится в Пуне, что в Индии. Там проконтролирует отправку партии вакцин от коронавируса. Местная компания Serum Institute of India по контракту должна поставить в Украину вакцину AstraZeneca.