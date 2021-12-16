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четверг, 16 декабря 2021 12:47

Четыре региона Украины готовятся "мигрировать" из красной зоны

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Четыре региона Украины готовятся &quot;мигрировать&quot; из красной зоны
Четыре области вскоре могут покинуть красную зону эпиднебезопасности. Фото: pixabay.com

Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области в ближайшее время могут покинуть красную зону карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 16 декабря.

"Киевскую, Житомирскую, Сумскую и Черкасскую области по индикаторам могут вывести из красного уровня эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

Минздрав инициировал созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения, добавил министр.

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На 16 декабря в Украине не осталось областей в оранжевой зоне карантина. Все перешли к красной и желтой. Желтая зона является самой большой и в нее входят 17 регионов. Красная зона насчитывает восемь областей.

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Дата
16
декабря

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