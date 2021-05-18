Чем полезна и вредна соя: выводы исследователей

Автор: http://evroapteka.com.ua/ Холин и лецитин, содержащиеся в сое, участвуют в восстановлении мозговых клеток нервной ткани

Чем полезна соя, рассказывать можно долго. Во-первых, в продукте содержится много различных минеральных элементов, необходимых для нормальной работы человеческого организма. Это, например, калий и кальций, магний и фосфор, натрий и железо. Их в сое в семь раз больше, чем в пшеничном хлебе. Во-вторых, благодаря витаминам В, Е и D соя может препятствовать старению, а благодаря ненасыщенным жирным кислотам - служить барьером для роста раковых клеток.

Несомненная польза сои и в том, что употребляя ее в пищу человек не будет подвержен аллергии, не заболеет остеопорозом, ожирением, ишемией. Большое количество сахаров в составе продукта (стахиоза, раффинозы) используется как источник питательных веществ бифидобактериями. Чем больше бифидобактерий в организме, тем меньше риск заболеть онкоболезнями, дисбактериозом, тем меньше вредных бактерий в организме, а значит, большая продолжительность жизни.

Холин и лецитин, содержащиеся в сое, участвуют в восстановлении мозговых клеток нервной ткани. Именно на них возложена ответственность за такие функции, как планирование, обучение, мышление, память, концентрация, двигательная активность и т. д.

Впрочем, этим полезные свойства сои не ограничиваются. Из этого растения готовят соевое мясо, польза которого для организма мала. В нем нет холестерина, гормонов, адреналина. Оно легче усваивается. Его можно смело употреблять людям, страдающим ожирением, без риска набрать дополнительные килограммы.

Полезные свойства есть и у так называемого соевого молока. Этот сладковатый напиток не содержит лактозы, которая может вызвать аллергию или диатез у детей. Его рекомендуют при гастритах и ​​язвах, так как от такого молока желудочного сока выделяется меньше, чем от коровьего.

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В то же время научными исследованиями доказано, что соя не так уж и безопасна для здоровья - определенный вред этот продукт тоже может причинить. Употребление его в избыточном количестве нередко служит толчком к возникновению недостаточности функции щитовидной железы, к остановке роста у детей, гормональных сбоев (последнее особенно опасно будущим мамам). Кроме этого, вред сои - в способности спровоцировать ринит, астму, диарею, экзему, колит, дерматит, крапивницу и другие заболевания, навредить нормальной работе почек.

С уменьшением риска сердечных проблем связана замена красного мяса на растительный белок, содержащийся в бобовых, орехах или сои. Американские исследователи основывали выводы на наблюдении за 43272 мужчинами. Возрастом в среднем - 53 года. Наблюдение проводилось почти 30 лет. Оно объясняет, что в общем риск сердечно сосудистых заболеваний может уменьшить снижение потребления красного мяса и замена его на цельнозерновые, молочные продукты.