Ученые через 30 лет исследований доказали негативное влияние мяса на организм

Ученые считают, что каждая порция мяса в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 12%, необработанное мясо повышает риск на 11%, тогда как переработанное мясо, например, хот-дог или бекон, повышает риск сразу на 15%. Фото: pixabay

С уменьшением риска сердечных проблем связана замена красного мяса на растительный белок, содержащийся в бобовых, орехах или сои.

Выводы ученых о том, что питание снижает вероятность развития ишемической болезни сердца, которая является наиболее частой причиной смерти украинцев, подтверждает новое исследование, пишет "Українська правда".

Американские исследователи основывали выводы на наблюдении за 43272 мужчинами. Возрастом в среднем - 53 года. Наблюдение проводилось почти 30 лет. Оно объясняет, что в общем риск сердечно сосудистых заболеваний может уменьшить снижение потребления красного мяса и замена его на цельнозерновые, молочные продукты.

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"Мы провели много исследований, в ходе которых люди отказывались от красного мяса, зато больше обращали внимание на растительную диету", - говорит кардиолог New York-Presbyterian Medical Group Queens Анджали Датта.

Эксперимент сфокусировали на мужчинах в США, но вполне вероятно, что эти результаты не будут сильно отличаться и для женщин. На момент начала исследования в 1986 году ни один из мужчин, по которым начали наблюдения, не имел проблем с сердцем и не болел раком. Участники заполняли анкету о своем питании каждые 4 года. За 30 лет наблюдения было зафиксировано 4456 случаев ИБС, а в 1860 из них завершились смертью.

Ученые считают, что каждая порция мяса в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 12%, необработанное мясо повышает риск на 11%, тогда как переработанное мясо, например, хот-дог или бекон, повышает риск сразу на 15%. Зато одна порция растительных белков, такие как орехи, фасоль или соя, уменьшили вероятность ИБС на 14%.

"Растительные продукты также насыщают организм жирами, клетчаткой, антиоксидантами - все они могут принести пользу здоровью сердца за счет увеличения защитного холестерина и улучшение функции кровеносных сосудов сердца", - сказала Роуч.

К 2035 году стоимость лабораторного мяса будет в 10 раз ниже, чем натурального. Синтетические белковые продукты станут гораздо вкуснее, полезнее и сытнее, по сравнению с обычным мясом. Такими выводами поделились исследователи американского аналитического центра RethinkX.