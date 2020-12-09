Ученые через 30 лет исследований доказали негативное влияние мяса на организм

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1989
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1125
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 396
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2475
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 639
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 720
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3087
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1638
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1683
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 720
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3087
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1809
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 351
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 15:22

Ученые через 30 лет исследований доказали негативное влияние мяса на организм

  Комментировать
Ученые через 30 лет исследований доказали негативное влияние мяса на организм
Ученые считают, что каждая порция мяса в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 12%, необработанное мясо повышает риск на 11%, тогда как переработанное мясо, например, хот-дог или бекон, повышает риск сразу на 15%. Фото: pixabay

С уменьшением риска сердечных проблем связана замена красного мяса на растительный белок, содержащийся в бобовых, орехах или сои.

Выводы ученых о том, что питание снижает вероятность развития ишемической болезни сердца, которая является наиболее частой причиной смерти украинцев, подтверждает новое исследование, пишет "Українська правда".

Американские исследователи основывали выводы на наблюдении за 43272 мужчинами. Возрастом в среднем - 53 года. Наблюдение проводилось почти 30 лет. Оно объясняет, что в общем риск сердечно сосудистых заболеваний может уменьшить снижение потребления красного мяса и замена его на цельнозерновые, молочные продукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

"Мы провели много исследований, в ходе которых люди отказывались от красного мяса, зато больше обращали внимание на растительную диету", - говорит кардиолог New York-Presbyterian Medical Group Queens Анджали Датта.

Эксперимент сфокусировали на мужчинах в США, но вполне вероятно, что эти результаты не будут сильно отличаться и для женщин. На момент начала исследования в 1986 году ни один из мужчин, по которым начали наблюдения, не имел проблем с сердцем и не болел раком. Участники заполняли анкету о своем питании каждые 4 года. За 30 лет наблюдения было зафиксировано 4456 случаев ИБС, а в 1860 из них завершились смертью.

Ученые считают, что каждая порция мяса в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 12%, необработанное мясо повышает риск на 11%, тогда как переработанное мясо, например, хот-дог или бекон, повышает риск сразу на 15%. Зато одна порция растительных белков, такие как орехи, фасоль или соя, уменьшили вероятность ИБС на 14%.

"Растительные продукты также насыщают организм жирами, клетчаткой, антиоксидантами - все они могут принести пользу здоровью сердца за счет увеличения защитного холестерина и улучшение функции кровеносных сосудов сердца", - сказала Роуч.

К 2035 году стоимость лабораторного мяса будет в 10 раз ниже, чем натурального. Синтетические белковые продукты станут гораздо вкуснее, полезнее и сытнее, по сравнению с обычным мясом. Такими выводами поделились исследователи американского аналитического центра RethinkX.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые через 30 лет исследований доказали негативное влияние мяса на организм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Возвращай не унитазы" - что изменилось за год после "нормандского саммита"

Сценарист "Лицо со шрамом" страдал от кокаиновой зависимости

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 15220
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 12610
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 9315
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 7704
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 6957
Здоровье
"Резерва мест в больницах нет. Ходим по лезвию" - эксперт
"Резерва мест в больницах нет. Ходим по лезвию" - эксперт
 Просмотров: 135
Разработчики вакцины предостерегли определенную группу людей от инъекции
Разработчики вакцины предостерегли определенную группу людей от инъекции Просмотров: 315
Украина обратилась к Канаде, чтобы получить вакцину от коронавируса
Украина обратилась к Канаде, чтобы получить вакцину от коронавируса Просмотров: 81
МЗ меняет порядок тестирования украинцев
МЗ меняет порядок тестирования украинцев Просмотров: 297
Назвали приоритетные группы на получение вакцины от Covid-19
Назвали приоритетные группы на получение вакцины от Covid-19 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 538
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть