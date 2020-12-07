Мясо будет стоить как сахар: ученые назвали дату

К 2030 году объем рынка говяжьего фарша сократится на 70%. Фото: pexels.com

К 2035 году стоимость лабораторного мяса будет в 10 раз ниже, чем натурального. Синтетические белковые продукты станут гораздо вкуснее, полезнее и сытнее, по сравнению с обычным мясом.

Такими выводами поделились исследователи американского аналитического центра RethinkX, передает Obozrevatel.

Согласно прогнозам ученых, к 2030 году стоимость синтезированных белков будет в 5 раз ниже, чем сейчас. А уже в 2035-го "мясо из пробирки" будет в 10 раз дешевле существующих животных белков. Цена такого продукта приблизится к стоимости сахара.

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К 2030 году объем рынка говяжьего фарша сократится на 70%, стейков - на 30%, молочных продуктов - почти на 90%. Объемы производства сои, кукурузы и люцерны упадут более чем на 50%.

Однако лабораторное мясо не заменит животное полностью в ближайшие 10 лет.

Красная икра горбуши и кеты подорожала на 20% в годовом измерении.