Чем полезен шиповник и как его варить

Отвар из шиповника повышает иммунитет. Фото: из открытых источников

Шиповник богат на большое количество полезных веществ, которые нужны нашему организму ежедневно.

В ней есть витамины С, В, К, Е и Р, а также хром, магний, кальций и калий, об этом пишет "24 здоровье".

Отвар из красных плодов используют как средство,что хорошо повышает иммунитет. Также его можно употреблять как профилактическое средство в период распространения простуд и гриппа.

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Для приготовления отвара из шиповника возьмите 3 ст. ложки сухих плодов и слейте 1 л кипятка. Отвар настаивают в термосе 12 часов, рекомендуется принимать за 30-40 мин до еды.

Перед тем, как готовить отвар, ягоды промыть и измельчить. Таким образом напиток скорее настоится. К отвару не желательно добавлять сахар, Вместо этого мед можно добавлять.

Не стоит употреблять отвар из шиповника людям, у которых есть аллергия на витамин С, больным диабетом, желчнокаменной болезни. Не принесет такой напиток пользы тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, кто страдает гастритом.

Поэтому, перед приемом отвара из шиповника, стоит проконсультироваться у врача.

Пот помогает телу остыть и когда выступает на теле - приходит жар. Но высокая температура нужна, чтобы мобилизовать иммунную систему. Поэтому, если она ниже 38,5 градусов, лучше дать организму шанс побороться с ней самому.