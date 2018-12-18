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вторник, 18 декабря 2018 01:35

Будет тепло: как не мерзнуть зимой

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  У женщин терморегуляция отлажена гораздо хуже, чем у мужчин, именно поэтому женские руки и ноги часто бывают холодными
У женщин терморегуляция отлажена гораздо хуже, чем у мужчин, именно поэтому женские руки и ноги часто бывают холодными

Вы замерзаете уже через несколько минут после того, как выходите из горячего душа. Не можете согреться, надев на себя самый теплый пуховик, а ноги в зимних ботинках начинают предательски неметь, когда приходится долго стоять на морозе в ожидании автобуса?

Ученые доказали – женщины мерзнут гораздо чаще, чем мужчины. Почему так происходит и как справиться с повышенной "мерзлявостью, советует marieclaire.ru.

Ученые считают, что причина, почему женщинам бывает холодно гораздо чаще, чем мужчинам, в гормональных различиях женского и мужского организма:

У женщин терморегуляция отлажена гораздо хуже, чем у мужчин, именно поэтому женские руки и ноги часто бывают холодными (хоть температура тела у женщин на 0,4 градуса выше, чем у мужчин, но при этом руки и ноги у них на 2,8 градуса холоднее).

Еще одной причиной "вечной мерзлоты" может стать плохая функциональность сосудов - среди женщин сосудистые заболевания встречаются в три раза чаще. Дело в том, что постоянное ощущение холода и вегетососудистая дистония связаны напрямую. И те, кто уже ощутил это заболевание на себе, знают, в чем причина такого положения вещей. Время от времени периферические сосуды, расположенные в наших конечностях начинают сокращаться неритмично, можно сказать, невпопад. В результате естественное течение кровотока нарушается, затем возникает спазм, поставка кислорода и питательных веществ в ткани и органы прекращается, от чего руки и ноги начинают стремительно холодеть и синеть.

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Недостаток железа тоже не добавляет тепла, ведь именно это вещество призвано отвечать за регуляцию теплообмена в нашем организме. Если человек не получает ежедневную необходимую порцию железа – он теряет тепло.

Замерзнуть даже в теплое время года нетрудно людям с различными иммунными заболеваниями. Если вы постоянно кутаетесь в свитер жарким летом – впору задуматься: возможно, это обусловлено нарушениями работы эндокринной, сердечно-сосудистой, иммунной и нервной системы.

 

Как же перестать постоянно мерзнуть?

Если потерей тепла вы обязаны своим сосудам, то свитера и шерстяные носки вам не помогут. Конечно, стремительную потерю тепла можно остановить на некоторое время, но ликвидировать сосудистый спазм не получится. Так что бороться нужно совсем не с внешними проявлениями, а налаживать внутреннюю работу организма.

В холодное время года постарайтесь выпивать каждое утро натощак ложку растительного масла – эта процедура поможет вам поправить здоровье капилляров и улучшить кровообращение. Во-первых, в растительном масле содержится суточная доза витамина Е – главного лекаря плохо работающих сосудов. А во-вторых, именно в масле есть так необходимые нашему телу в зимнее время жиры.

Чтобы восстановить недостаток железа в организме, необходимо включить в свой рацион продукты, богатые железом, например, гречневую кашу, печень и сухофрукты.

На время холодов всем мерзнущим необходимо забыть о диетах и любых ограничениях жиросодержащих продуктов. Если фигура вам все-таки важнее тепла, обратите внимание на такие специи как перец, имбирь и корица.

 

Чтобы сохранить фигуру в идеальной форме в зимние месяцы, помогут не диеты, а усиленные тренировки. Закон сохранения тепла в организме очень прост: чем больше движения, тем меньше холода. Аккумуляторы тепла в нашем организме – это мышцы, а жировая ткань – лишь прослойка, выполняющая роль теплоизолятора. Значит, тепловая энергия, которую производит наш организм, напрямую зависит от количества, а главное – качества наших мышц. Так, например, у мужчин процент мышечной ткани значительно превышает количество жировой, это еще одна причина, по которой они мерзнут меньше, чем женщины.

Не забывайте про контрастный душ. Он тонизирует весь организм, заряжает его энергией, нормализует работу сосудов и значительно облегчает приступы озноба. К тому же контрастный душ является прекрасным тренажером для наших суставов и сухожилий, а также профилактическим средством против лишнего веса. Однако если вы страдаете сердечными заболеваниями, от этой процедуры все-таки придется отказаться.

Последним важным аспектом в борьбе за тепло в нашем теле является одежда. С наступлением холодов предпочтение стоит отдавать одежде из натуральных, "дышащих" материалов. Многослойность тоже приветствуется. Также тепло помогают сохранять длинные, плотно прилегающие рукава и воротники-стойки.

Чтобы поддерживать стабильную температуру тела, несмотря на погодные условия, человек тратит 75% своей энергии.

Вопреки распространенному мнению, что полных людей греют их жировые накопления, это не так. Худые люди мерзнут намного медленнее, чем те, кто страдает от избыточного веса. Теплее всего в холодное время года спортсменам, поскольку у них отличная циркуляция крови. Намного хуже переживают морозы курильщики, а также уставшие люди.

Кстати, замерзнуть намного проще во сне, ведь именно тогда температура тела снижается до возможного минимума.

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