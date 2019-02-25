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"Будь мужиком или умри": чем вредна традиционная маскулинность

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&quot;Будь мужиком или умри&quot;: чем вредна традиционная маскулинность
Мужчинам запрещают испытывать тревогу, страх и печаль Фото: Adindex

Американская психологическая ассоциация выпустила пособие для психологов, работающих с мальчиками и мужчинами.

Жесткое подражание традиционных норм маскулинности напрямую связано с насилием, харассментом, гомофобией и высоким риском многих заболеваний, рассказывает 24 канал.

Маскулинность - это стереотипное видение мужского поведения. Она предусматривает подавление эмоций, доминирование, агрессию и унижения. Психологи отмечают вред такого поведения для мужчины и социума в целом.

Мужчины реже обращаются за медицинской помощью и чаще выбирают рискованные формы поведения - от незащищенного секса к насилию и убийству. Это приводит к высокому риску суицида, наркотической зависимости и преждевременной смерти.

Мужчины совершают 90% убийств в США и являются жертвами в 77%. Мужчины чаще становятся жертвами насилия. Они в 3,5 раза чаще совершают самоубийства. Продолжительность жизни среди мужчин в Украине в среднем на 10 лет меньше, чем женщин. Мальчики гораздо чаще страдают от синдрома дефицита внимания и чаще подвергаются наказаниям в школе.

Авторы доклада опирались на исследования в области социологии и психологии, сделанные за последние 40 лет. Важность отца для развития ребенка, помощь в выстраивании межличностных отношений и противодействие буллингу - основные рекомендации экспертов.

Главная проблема маскулинности в том, что если ты не пьешь все, что горит, не пытаешься переспать со всем, что движется, не любишь спорт, не решает проблемы насилием, а не соревнуешься с другими мужчинами за то, чтобы стать альфа-самцом, ты не мужчина.

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Стоит отметить, что такое поведение поощряют именно женщинами. "Будь мужиком!" - требуют от каждого мужчины и запрещают испытывать тревогу, страх и печаль.

Чтоб понять, почему мужчины проявляют агрессию, американские психологи провели исследование. Выводы специалистов могут помочь в профилактике преступлений, в том числе сексуального насилия.

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25
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