Безглютеновая диета лечит целиакию

Целиакией разделяют на два типа: классическую и неклассическую. Фото: Tima Miroshnichenko from Pexels

16 мая в мире отмечают Международный день осведомленности о целиакии. Наследственном, аутоиммунном заболевание, которое поражает детей и взрослых. Возникает вследствие постоянной непереносимости клейковины - глютена.

По данным Всемирной организации гастроэнтерологии, целиакию разделяют на два типа: классическую и неклассическую.

В первом случае у пациентов преобладают признаки и симптомы мальабсорбции. Возникает диарея, стеаторея - кал бледного цвета, с неприятным запахом, жирный стул, также теряется вес, или замедляется рост у детей. При атипичной целиакии пациенты могут иметь мало выраженные желудочно-кишечные симптомы без явных признаков мальабсорбции или, казалось бы, не связанные симптомы: вздутие и боль в животе, железодефицитной анемией, хроническую усталость, мигрень, дефекты зубной эмали, необъяснимое бесплодие и т. д.

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Риск возникновения целиакии в семьях, где есть такой больной 1-10. Картина целиакии у детей и взрослых разная. У маленьких детей появляются симптомы после введения в рацион пищи, содержащей глютен - чаще манной каши. В зрелом возрасте симптомы возникают между 25-40 годами, и им может предшествовать какие-то нагрузки на организм, например, серьезное инфекционное заболевание, операция, травма, психический стресс, беременность, роды и кормление грудью.

Основой лечения является безглютеновая диета, применяемая в течение всей жизни.

От болезни Альцгеймера можно защититься благодаря диете с большим содержанием морепродуктов, овощей, фруктов и оливкового масла. Немецкие ученые проанализировали сканы 500 пожилых людей и предположили, что средиземноморская диета дает определенную защиту от болезни.