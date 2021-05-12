Средиземноморская диета доказала еще одну пользу для здоровья

Такая диета полезна для людей в любом возрасте, но в старшем особенно. Фото: pixabay

От болезни Альцгеймера можно защититься благодаря диете с большим содержанием морепродуктов, овощей, фруктов и оливкового масла.

Немецкие ученые проанализировали сканы 500 пожилых людей и предположили, что средиземноморская диета дает определенную защиту от болезни Альцгеймера, пишет medikforum.

Именно это заболевание является частым видом старческого слабоумия, которое не лечится и против которого нет средств, чтобы остановить или замедлить. Лекарства, которые существуют, могут только смягчить симптомы тревожности и депрессии.

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Сканы нескольких сотен пожилых людей показали, что те из них, кто придерживался средиземноморской диеты, реже сталкивались с сокращением размера мозга. Эта разновидность питания способна предотвратить снижение когнитивных функций.

Такая диета полезна для людей в любом возрасте, но в старшем особенно. Болезнь Альцгеймера, кроме страданий для самой жертвы, вызывает огромные проблемы и испытания для тех, кто за ней ухаживает. На поздних стадиях болезни Альцгеймера родственники не могут оставить больного друга ни на минуту, он требует постоянного круглосуточного ухода. Практика показывает, что люди, которые ухаживают за пациентами с болезнью Альцгеймера, в десятки раз чаще страдают от депрессий и суицидальных мыслей.

Новое исследование показало, что люди, живущие в более бедных районах, могут подвергаться риску быстрого старения мозга. Эксперты определили факторы, которые могут вызвать слабоумие. Ученые из Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина проанализировали данные о здоровье 601 человека со средним возрастом 59 лет. 69% из них имели в семейном анамнезе деменцию. Участникам делали МРТ головного мозга в начале исследования, а затем снова каждые три-пять лет в течение 10 лет. Каждые два года им также приходилось сдавать тесты на память и когнитивные способности.