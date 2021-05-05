Ученые назвали три фактора, которые могут вызвать слабоумие

Люди, которые живут в бедности, могут подвергаться более быстрому старению мозга

Новое исследование показало, что люди, живущие в более бедных районах, могут подвергаться риску быстрого старения мозга, передает FaceNews.ua. Эксперты определили факторы, которые могут вызвать слабоумие.

Ученые из Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина проанализировали данные о здоровье 601 человека со средним возрастом 59 лет. 69% из них имели в семейном анамнезе деменцию. Участникам делали МРТ головного мозга в начале исследования, а затем снова каждые три-пять лет в течение десяти лет. Каждые два года им также приходилось сдавать тесты на память и когнитивные способности.

В начале исследования не было связи между объемом мозга участников и районами, где они жили. Однако к концу эксперимента у людей, которые жили в бедных районах, было замечено более быстрое старение мозга и снижение показателей при выполнении когнитивных тестов, используемых для измерения риска болезни Альцгеймера.

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"Некоторые возможные причины этих изменений мозга могут включать загрязнение воздуха, отсутствие доступа к здоровой пище и медицинскому обслуживанию, а также стрессовые жизненные события", – пояснила Эми Дж. Х. Кинд, автор исследования.

Болезнь Альцгеймера – это разновидность первичных деменций (слабоумия) пожилого возраста, характеризующаяся постепенным, практически незаметным началом нарушений, расстройствами памяти и высших корковых функций, комплексом невропатологических симптомов. Болезнь Альцгеймера (БА) – неизлечимая болезнь, которая приводит к невозможности психической деятельности и полному уничтожению интеллекта. Чаще всего, развивается у лиц старше 65 лет. Ученые выделяют 2 клинических типа болезни Альцгеймера: с ранним началом (тип 2) – развивается, как правило, в предстарческом возрасте и характеризуется постепенным прогрессированием нарушений памяти, интеллектуальной деятельности, выраженными расстройствами речи, нарушением координации движений и пространственной деятельности; с поздним началом (тип 1) – чаще всего, заболевание развивается в старческом возрасте и начинается с малозаметных нарушений памяти, снижения интеллектуальных способностей, ведущих в конечном итоге к снижению высших корковых функций.