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воскресенье, 15 сентября 2019 05:28

Белые зубы - реальность: как в домашних условиях достичь результата

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Белые зубы - реальность: как в домашних условиях достичь результата
Белоснежная улыбка давно стала визитной карточкой ухоженной женщины

В домашних условиях нужно пользоваться профессиональными зубными пастами, отбеливающими гелями и полосками, чтобы была белоснежная улыбка.

Существуют зубные пасты, которые не наносят вреда эмали и эффективно расщепляют налет.

Пользоваться ими можно не более одного месяца.

Существуют отбеливающие полоски, которые нужно приклеивать на тридцать минут две недели.

Также стоит отказаться от курения, кофе и алкоголя, советует ukr.media.

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Гели для отбеливания считаются одним из наиболее эффективных методов.

После первого использования уже можно увидеть результат.

Существуют специальные стики. Это небольшой изящный аппликатор, по форме и размерам напоминает небольшую авторучку или губную помаду.

Прежде чем что-то делать стоит проконсультироваться с врачом и прости тест на аллергию.

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