Белые зубы - реальность: как в домашних условиях достичь результата

В домашних условиях нужно пользоваться профессиональными зубными пастами, отбеливающими гелями и полосками, чтобы была белоснежная улыбка.
Существуют зубные пасты, которые не наносят вреда эмали и эффективно расщепляют налет.
Пользоваться ими можно не более одного месяца.
Существуют отбеливающие полоски, которые нужно приклеивать на тридцать минут две недели.
Также стоит отказаться от курения, кофе и алкоголя, советует ukr.media.
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Гели для отбеливания считаются одним из наиболее эффективных методов.
После первого использования уже можно увидеть результат.
Существуют специальные стики. Это небольшой изящный аппликатор, по форме и размерам напоминает небольшую авторучку или губную помаду.
Прежде чем что-то делать стоит проконсультироваться с врачом и прости тест на аллергию.
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