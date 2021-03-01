AstraZeneca анонсировала новую Covid-вакцину

Препарат эффективно будет работать против британского варианта, который уже распространяется во всем мире. Фото: pixabay

Новую вакцину хотят разработать компания AstraZeneca с Оксфордским университетом до осени-2021.

Этот препарат должен бороться с новыми штаммами коронавируса, сообщил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос.

"Мы хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть уже в этом году", - сказал он.

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По его словам, график предусматривает лабораторные работы, а также клинические исследования, необходимые для тестирования новых видов препарата.

"Когда у нас будет следующий вариант, все будут в курсе, и, надеюсь, он будет проще", - сказал Пангалос.

Директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард объяснил, что препарат эффективно будет работать против британского варианта, который уже распространяется во всем мире.

Компания Moderna разработала обновленную версию своей вакцины от коронавируса. Она должна помочь бороться со штаммом коронавируса из ЮАР. Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.