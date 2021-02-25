Разработали вакцину против штамма коронавируса из ЮАР

Компания Moderna разработала обновленную версию своей вакцины от коронавируса.
Она должна помочь бороться со штаммом коронавируса из ЮАР, пишет CNN.
Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.
Ее будут исследовать как ревакцинацию для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса; в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели Covid-19 и еще не были вакцинированы.
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Также проанализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов Covid-19.
Пока неизвестно, сколько времени продлятся исследования, и когда обновленная вакцина станет доступной.
Исследования показали, что люди, перенесшие коронавирус и которые имеют антитела, массово заражаются мутировавшим вариантом Covid-19 с ЮАР.
Официально о новом варианте инфекции сообщили в декабре прошлого года, его назвали 501Y.V2.
Он преобладает в ряде стран и вытеснил другие штаммы.
В Украине пока не обнаружили новые штаммы Covid-19.
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