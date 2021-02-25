Разработали вакцину против штамма коронавируса из ЮАР

Вакцину против нового штамма направили на исследование. Фото: Укринформ

Компания Moderna разработала обновленную версию своей вакцины от коронавируса.

Она должна помочь бороться со штаммом коронавируса из ЮАР, пишет CNN.

Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

Ее будут исследовать как ревакцинацию для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса; в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели Covid-19 и еще не были вакцинированы.

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Также проанализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов Covid-19.

Пока неизвестно, сколько времени продлятся исследования, и когда обновленная вакцина станет доступной.

Исследования показали, что люди, перенесшие коронавирус и которые имеют антитела, массово заражаются мутировавшим вариантом Covid-19 с ЮАР. Официально о новом варианте инфекции сообщили в декабре прошлого года, его назвали 501Y.V2. Он преобладает в ряде стран и вытеснил другие штаммы. В Украине пока не обнаружили новые штаммы Covid-19.