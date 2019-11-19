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5 продуктов, которые нельзя есть натощак

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5 продуктов, которые нельзя есть натощак
Эксперты в области здорового питания рекомендуют употреблять натощак орехи. Фото: p-p.com.ua

Некоторая еда требует времени, чтобы усвоиться и не вызвать раздражение желудка. В зоне пристального внимания - завтрак, а также любой прием пищи с перерывом более четырех часов.

О том, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок, рассказал американский диетолог Кристофер Гарнер, сообщает "24 здоровье".

1. Дрожжевая выпечка

Дрожжи действуют на слизистую желудка особым образом, поэтому образуются газы. В результате вздутие и отрыжка. Если хотите съесть выпечку, лучше полакомиться ею после порции белка и овощей.

2. Сахар и сладкие фрукты

Если на пустой желудок выпить сладкий напиток, съесть спелый банан или несколько конфет, поджелудочная железа начинает выбрасывать инсулин, сахар в крови резко падает, и чувствуется усталость, сонливость и апатия. Поэтому подбодрить себя сахаром больше, чем на 20 мин, не получится.

3. Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны раздражают слизистую желудка, разъедают ее и со временем могут вызвать гастрит. Людям с пониженной кислотностью желудка такие проблемы могут и не угрожать, а вот если есть какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом или повышенная кислотность, съешьте апельсин в конце трапезы.

4. Груша и хурма

Эти фрукты объединяет одно - предельно высокий уровень клетчатки, которая без помощников может травмировать органы желудочно-кишечного тракта. В результате моторика замедляется, пища усваиваться хуже, возникает тяжесть.

5. Чеснок

Несмотря на пользу, этот продукт сильно раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь. К этой же категории относится и перец чили.

Важно помнить, то если есть хурму ежедневно, то она активизирует защитные функции организма и поможет ему бороться с инфекциями и вирусами. Железо, которое содержит хурма, поможет бороться с анемией. А йод улучшает работу щитовидной железы.

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