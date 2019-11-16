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Рассказали в чем польза хурми

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Рассказали в чем польза хурми
Еще одно преимущество хурмы в том, что это диетический продукт с низкой калорийностью. Фото: www.greenmarket.com.ua

Благодаря полезным веществам, которые содержатся в хурме, она становится незаменимым помощником для пищеварения в организме.

Насыщенный витаминами состав хурмы способствует укреплению иммунитета. Этот фрукт содержит много витаминов группы В, С, калия, железа и йода, пишут "Контракты".

Если есть хурму ежедневно, то она активизирует защитные функции организма и поможет ему бороться с инфекциями и вирусами. Железо, которое содержит хурма, поможет бороться с анемией. А йод улучшает работу щитовидной железы.

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Еще одно преимущество хурмы в том, что это диетический продукт с низкой калорийностью. Именно поэтому фигуре она не принесет никакого вреда, только пользу. В составе хурмы есть витамины А, бета-каротин, Е и другие антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье кожи, волос, ногтей.

Как и все другие фрукты, хурму лучше есть отдельно от основного приема пищи, можно как перекус. Чтобы улучшить аппетит и пищеварение, хурму следует есть перед приемом пищи. Пектин, содержащийся в плоде, положительно повлияет на всю работу пищеварительной системы в целом и эффективно очистит организм от шлаков.

На голодный желудок хурму есть нельзя. Это может спровоцировать боли и рвоту, а регулярное переедание грозит операцией.

Нельзя есть этот фрукт людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением, так как хурма поднимает сахар в крови. Из-за большого содержания тонина хурма противопоказана детям до 3-х лет и людям, которые недавно перенесли операцию на желудок.

В общем, норма хурмы 100-200 г. Именно столько нужно здоровому человеку, чтобы получить все полезные свойства хурмы вполне. Если ее съесть много, то кожа может оставаться желтой больше недели.

Чтобы снизить уровень холестерина в организме, надо ежедневно есть авокадо.Именно этот продукт ученые признали таким, что защищает от увеличения холестерина в организме. Одно авокадо в день снизит холестерин и у взрослых и у детей, имеющих лишний вес или ожирение.

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