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четверг, 31 октября 2019 03:28

Рассказали, в чем польза авокадо

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Рассказали, в чем польза авокадо
Одно авокадо в день снизит холестерин и у взрослых и у детей, имеющих лишний вес или ожирение. Фото: www.leadership.name

Чтобы снизить уровень холестерина в организме, надо ежедневно есть авокадо.

Именно этот продукт ученые признали таким, что защищает от увеличения холестерина в организме, пишет "Країна здоров'я".

Одно авокадо в день снизит холестерин и у взрослых и у детей, имеющих лишний вес или ожирение.

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Исследователи доказали, что благодаря авокадо значительно уменьшается вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Этот продукт можно употреблять целым, или как добавку к различным блюдам.

Авокадо помогает уменьшить количество окисленных частиц "плохого" холестерина. Подобно тому, как кислород может испортить пищу, например, сделав яблоко коричневым, это же окисления вредно и для всего организма. Множество исследований показывают, что окисление является основой различных расстройств, например, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо. Стимулирует желание и повышает секс-активность, потому что содержит фитостероны. А также дарит силы и бодрость для новых поз в постели.

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