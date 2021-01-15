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10 признаков, что человек бессимптомно переболел Covid-19

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10 признаков, что человек бессимптомно переболел Covid-19
Еще один симптом, который легко заметить - депрессии и бессонница. Фото: pixabay.com

Люди, переболевшие Covid-19, с большой вероятностью будут иметь иммунитет следующие 5 месяцев. Повторное инфицирование случается крайне редко. Ученые обнаружили всего 44 среди 6614 переболевших.

Существует минимум 10 признаков того, что человек бессимптомно переболел Covid-19, передает The Huffpost.

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"У людей, которые выздоровели, в частности у тех, у кого больше не было симптомов, наблюдали значительные когнитивные нарушения", – заявляют исследователи из Public Health England.

Даже у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме могут наблюдаться долговременные последствия заболевания. Коронавирус вызвал старение мозга некоторых пациентов примерно на 10 лет. Пациенты часто сообщают о частичной потере памяти в течение месяцев после выздоровления.

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Коронавирус также может инфицировать кровеносные сосуды, нарушая приток крови к деснам, зубам и языку, вызывая боль и повреждение. Некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией страдают от боли в желудке в течение недель после заражения. Диарея также является одним из возможных симптомов инфекции.

Воспаление глаз может стать еще одним признаком Covid-19. Часто сообщали о таких симптомах, как конъюнктивит. Жалуются также на усталость, истощение, а также на длительные трудности с дыханием. Выпадение волос может свидетельствовать о наличии заболевания или его легкий ход в прошлом.

Еще один симптом, который легко заметить - депрессии и бессонница. Многие люди страдают от потери слуха в течение нескольких месяцев после обнаружения инфекции. Классическим признаком Covid-19 у многих бессимптомных пациентов, является головокружение. Ощущение внезапной слабости в ногах может быть признаком того, что у человека был или до сих пор есть вирус в организме.

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Реабилитация после коронавируса зависит от того, какой орган или система были поражены и насколько. Большинство людей переносят болезнь в легкой форме. Главные симптомы - лихорадка и кашель. Если организм испытал минимальное воздействие достаточно уменьшить физическую нагрузку и дать ему самостоятельно восстановиться.

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