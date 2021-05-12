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четверг, 13 мая 2021 07:56

Второй раз коронавирус переносят тяжелее

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Более 2 млн украинцев заболели коронавирусом. Из них более 1,2 тыс. заболели во второй раз, у нескольких десятков диагноз подтвердили в третий раз. Такие данные Центра общественного здоровья.

Повторно заражаются в основном через три-четыре месяца после выздоровления. Подвержены этому люди старше 65 лет. У молодых защита организма держится дольше.

- Последний год был самым тяжелым в жизни, - рассказывает 47-летняя Леся Ростовская из Днипра, переболела коронавирусом дважды. - Первый раз чуть не умерла. Несколько месяцев лечила корону, а затем лежала в гастроинституте, потому что посадила желудок и поджелудочную. Думала, худшее позади. Но через четыре месяца заболела ковид снова - иммунитет был подавлен антибиотиками. Перенесла легче, в больнице не лежала, но друзья бежали от меня, как от прокаженной.

Почувствовала сухость в горле и рту, притупился вкус. Два дня держалась температура 37, но ломало так, будто выше 40 градусов, - вспоминает. - Тест показал положительный результат.

Выздоровела полгода тому назад. Но постковидный шлейф до сих пор не закончился. Чувствую себя плохо, стала забывчивая. Бывает, начинаю разговор и вылетает из головы, что хотела сказать. Как-то забыла, из чего варить борщ. Самое страшное - нельзя спрогнозировать, как будет завтра, послезавтра и через месяц.

После выздоровления в организме формируется иммунная память. Сохраняется до двух лет. При повторном заражении помогает переболеть быстрее и легче, но не является защитой.

- Одно дело, когда коронавирусом заразился человек с сильным иммунитетом. Другое - когда с ослабленным болезнью, зимой, стрессами, - рассказывает 32-летняя Дарья Дмитриевская, семейный врач из Киева. Впервые заболела в ноябре прошлого года и опять - через два месяца.

- Во второй раз у меня была высокая вирусная нагрузка. Потому что заболела дочь, и я была с ней в тесном контакте. Никакие антитела меня не уберегли бы. Повторная болезнь была тяжелая. Имела высокую температуру, расстройство работы желудочно-кишечного тракта, вирусный конъюнктивит.

После второго выздоровления Дарья Дмитриевская еще два месяца чувствовала слабость, у нее была тахикардия.

- Истощенный организм переносит тяжелее любую инфекцию, - говорит иммунолог Федор Лапий, 47 лет. - Ученые до сих пор не знают, каким должен быть уровень антител против коронавируса, чтобы человек не заболел повторно.

В первую неделю после инфицирования коронавирусом организм вырабатывает антитела класса IgА. Позже - класса IgМ, впоследствии нарабатываются иммуноглобулины IgG. Последние защищают от повторного заражения. Сохраняются до четырех месяцев. Количество зависит от того, насколько тяжело человек переболел.

Выработку антител снижает онкология, хроническая патология почек, печени, легких. Тогда возникает угроза заболеть второй раз, считает 61-летний Александр Дуда, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального университета здравоохранения имени Платона Шупика.

Причинами повторных заболеваний коронавирусом является плохое качество тестирования, изменение штаммов вирусов, особенности иммунитета человека.

- У нас заявили о повторных заражениях, но до сих пор не могут объяснить, теми же штаммами или нет, - говорит Виктор Листянский, 50 лет, инфекционист из Запорожья. - Возможно, организм не поборол вирус полностью, и тот снова размножился.

Бывает, иммунитет сработал, антитела блокируют вирус. Тест показывает отрицательный результат. Однако через несколько недель человек снова чувствует слабость, делает тест, и он - положительный. Это - не повторное заболевание, а одно и то же, но длительное.

Ни один врач не спрогнозирует поведение коронавируса. В 2021 году может возникнуть украинский штамм.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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