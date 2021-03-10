Сердце прооперировали без разреза

Имплантат ввели через бедренную вену

Черкасский областной кардиологический центр впервые прооперировал недостаток межпредсердной перегородки без разреза и остановки сердца. Вмешательство провели 24 февраля 31-летней Оксане Сабадаш из Черкасс.

- С детства покалывало в сердце. Я эмоциональная, думала, что это было причиной, - рассказывает Оксана Сабадаш. - Пошла на осмотр после того, как на физкультуре в институте сильно закололо сердце. Тогда ничего не обнаружили. Впоследствии прошла полное обследование. Врачи сказали, что есть какие-то небольшие отклонения. Не придала этому значения. В мае прошлого года у меня был большой стресс, потому что умерла мать. Сердце все чаще покалывало, болело.

После Нового года занялась физкультурой, ходила в спортзал.

- Возросла задышка, было головокружение. Голова кружилась даже утром, когда поднималась с постели. Однажды проснулась среди ночи от того, что будто остановилось сердце и была какая-то странная одышка. Решила обследоваться.

На ультразвуковой диагностике обнаружили врожденный дефект межпредсердной перегородки. Назначили операцию.

- Для меня это был шок. Стало страшно. Но врач заверил - риски минимальны. Операция будет быстрая и безболезненная. Что смогу вернуться к работе и привычному образу жизни, - добавляет Оксана Сабадаш. - После процедуры быстро пришла в себя, но нельзя было день становиться на ногу. Потому что имплантат вводили через паховую вену.

- В норме кровь левого предсердия не смешивается с той, которая из правых отделов сердца. У пациентки это происходило. Патологию должны были исправить детские кардиологи еще в 1-3 года, - рассказывает заведующий кардиохирургией 34-летний Олег Журба. - Хорошо, что Оксана еще не рожала. Потому что при беременности риск осложнения, угрожает жизни.

Операцию проводили со специалистами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.

- Через бедренную вену вставили имплантат с катетером в левое предсердие. Датчиком контролировали, правильная ли позиция. Со временем этот имплантат покроется клетками. Организм не будет отличать, что это инородное тело.

Оксану Сабадаш выписали через день. Делали еще контрольное ультразвуковое обследование сердца. Из препаратов будет принимать только аспирин. Других лекарств для разжижения крови не требуется.

- Раньше такие вмешательства не выполняли, потому что эти имплантаты для людей были дорогие. Стоимость одного - 7000 долларов (почти 196 тыс. грн. - ГПУ). Наш кардиоцентр по государственной программе получил таких шесть. Поставим их нуждающимся в этом пациентам, - говорит Олег Журба.