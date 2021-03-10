Сердце прооперировали без разреза

 
Ексклюзивы
1/5
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 720
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1206
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1323
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2430
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1647
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2295
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 981
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
2
Коронавирус стал больше поражать детей
Коронавирус стал больше поражать детей
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 324
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2295
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 981
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 603
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 07:41

Сердце прооперировали без разреза

  Комментировать

Имплантат ввели через бедренную вену

Черкасский областной кардиологический центр впервые прооперировал недостаток межпредсердной перегородки без разреза и остановки сердца. Вмешательство провели 24 февраля 31-летней Оксане Сабадаш из Черкасс.

- С детства покалывало в сердце. Я эмоциональная, думала, что это было причиной, - рассказывает Оксана Сабадаш. - Пошла на осмотр после того, как на физкультуре в институте сильно закололо сердце. Тогда ничего не обнаружили. Впоследствии прошла полное обследование. Врачи сказали, что есть какие-то небольшие отклонения. Не придала этому значения. В мае прошлого года у меня был большой стресс, потому что умерла мать. Сердце все чаще покалывало, болело.

После Нового года занялась физкультурой, ходила в спортзал.

- Возросла задышка, было головокружение. Голова кружилась даже утром, когда поднималась с постели. Однажды проснулась среди ночи от того, что будто остановилось сердце и была какая-то странная одышка. Решила обследоваться.

На ультразвуковой диагностике обнаружили врожденный дефект межпредсердной перегородки. Назначили операцию.

- Для меня это был шок. Стало страшно. Но врач заверил - риски минимальны. Операция будет быстрая и безболезненная. Что смогу вернуться к работе и привычному образу жизни, - добавляет Оксана Сабадаш. - После процедуры быстро пришла в себя, но нельзя было день становиться на ногу. Потому что имплантат вводили через паховую вену.

- В норме кровь левого предсердия не смешивается с той, которая из правых отделов сердца. У пациентки это происходило. Патологию должны были исправить детские кардиологи еще в 1-3 года, - рассказывает заведующий кардиохирургией 34-летний Олег Журба. - Хорошо, что Оксана еще не рожала. Потому что при беременности риск осложнения, угрожает жизни.

Операцию проводили со специалистами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.

- Через бедренную вену вставили имплантат с катетером в левое предсердие. Датчиком контролировали, правильная ли позиция. Со временем этот имплантат покроется клетками. Организм не будет отличать, что это инородное тело.

Оксану Сабадаш выписали через день. Делали еще контрольное ультразвуковое обследование сердца. Из препаратов будет принимать только аспирин. Других лекарств для разжижения крови не требуется.

- Раньше такие вмешательства не выполняли, потому что эти имплантаты для людей были дорогие. Стоимость одного - 7000 долларов (почти 196 тыс. грн. - ГПУ). Наш кардиоцентр по государственной программе получил таких шесть. Поставим их нуждающимся в этом пациентам, - говорит Олег Журба.

Автор: Любовь СТРИЛЕЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сердце прооперировали без разреза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 19044
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16812
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 13023
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 Просмотров: 9616
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 8946
Здоровье
"Просыпаются по четыре раза за ночь и считают это нормальным"
"Просыпаются по четыре раза за ночь и считают это нормальным" Просмотров: 2583
Ортоплазма восстанавливает сустав за пять сеансов
Ортоплазма восстанавливает сустав за пять сеансов Просмотров: 18
Зоб передается от матери
Зоб передается от матери Просмотров: 1161
Весной обостряется бронхит, гастрит и диабет
Весной обостряется бронхит, гастрит и диабет Просмотров: 198
8 марта начните диету
8 марта начните диету Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
2
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
1
Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
Голосов: 515
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть