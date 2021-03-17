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четверг, 18 марта 2021 07:35

"После контакта со мной мыли руки"

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Около полутора миллиона украинцев болеют псориазом. Чаще всего проявляется до 30 лет. Болезнь опасна осложнениями, которые могут привести к инвалидности. У 10-20% больных поражает суставы.

- Псориаз проявился два года тому назад, когда работала в Китае моделью. Пережила стресс. Через неделю начал чесаться затылок, кожа покраснела, - говорит 23-летняя Анастасия Вертелецкая из Запорожья.

- Тогда в больницу пойти не могла, так как все праздновали Новый год. Принимали только людей с неотложными случаями. В аптеке посоветовали крем от перхоти. От него ужасно пекло. Кожа стала меньше шелушиться, но затылок чесался так же. Как-то собрала волосы в высокий хвост, девушки увидели покраснение - испугались. После любого контакта со мной мыли руки. Боялись заразиться.

Врачи заподозрили себорейный дерматит. Назначили мази, правильное питание.

- Через две недели ошеломили диагнозом - псориаз. Врач назначил сорбенты, витамин D, посоветовал заниматься спортом, не нервничать и соблюдать диету.

Отказалась от кофе, шоколада, меда, яиц, сахара, красных овощей и морепродуктов.

- В списке было все, что люблю есть. Соблюдать диету было трудно, от этого еще больше стрессовала, - продолжает Анастасия. - Нервничала и из-за новой работы в банке. Тогда болезнь и обострилась. Псориаз перешел на локти, ладони, ногу и плечи. Все чесалось. Посетители меня пугались и просили не подходить.

Работу в банке бросила, занимается модельной карьерой. Раньше рекламировала украшения. Когда на руках появились бляшки, это стало невозможно. Теперь сотрудничает только с брендами одежды.

- Полностью восстановиться не смогла, потому что не удается соблюдать диету. Месяц тому назад еще и заболела коронавирусом. Псориаз обострился. Раны на ногах и руках более-менее залечиваю, потому что часто увлажняю, а с поражениями на голове сложнее. Перестала носить темную одежду, потому что с затылка на нее сыплется отмершая кожа. Табу стали высокие прически, короткая одежда. Некоторое время жила в депрессивном состоянии. Помогло общение. Начала делиться своей историей. Оказалось, что в мире много молодых людей, которые живут с псориазом.

- Им чаще болеют люди, чьи родственники имеют это заболевание. Оно передается по наследству. Может проявляться даже через поколение, - рассказывает столичная дерматолог Марина Анфилова. - Псориаз поражает в любом возрасте. Чем раньше проявляется, тем агрессивнее протекает.

Это неинфекционное заболевание, поэтому не заразно. Часто возникает из-за стрессов. Для болезни характерен зуд, появление на коже розовых или красных пятен, бляшек, покрытых серебристо-серой чешуйкой. Они быстро распространяются.

- Псориаз может проявиться сильной перхотью. Кожа шелушится лоскутами. Может быть поражение ногтей. Тогда они плохо растут и становятся, будто исколотые иголкой. Или появляются желтые пятна, похожие на грибок. Может развиться псориатический артрит. Поражения увеличиваются так, что человек покрывается корками и тогда ему трудно ходить. Помню пациента, которого привезли на носилках, потому что был покрыт такой. От любого движения корка трескалась и текла кровь.

Псориаз неизлечим. Однако можно уменьшить проявления болезни до 75%. Следует отказаться от алкоголя и курения, контролировать вес и беречь кожу от травмирования.

- Сейчас есть действенные гормональные кремы, мази. Иммунобиологические препараты позволяют за два-три укола снять симптомы. Инъекция стоит от 5 тысяч гривен до нескольких тысяч долларов.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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