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четверг, 24 июня 2021 05:00

Ортоплазма останавливает развитие артроза

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- У меня много лет артроз правого колена. Сильно хромала, ходила через боль, постоянно была на препаратах, - говорит 52-летняя Антонина Азаренко из Глобино Полтавской области.

- Со временем таблетки, мази уже не помогали. Врачи советовали делать операцию. Но есть лишний вес и заболевания сердца и почек, поэтому боюсь соглашаться на нее. В газете прочитала, что в Полтаве в клинике "Ортомед Просперитас" лечат артроз ортоплазмой. Нашла отзывы пациентов - процедура действительно помогает.

- Антонина Ивановна обратилась к нам. После диагностики сустава сделали первую процедуру ортоплазмы, через пять дней - записали на вторую, - рассказывает Сергей Петрик, ортопед-травматолог, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве. - Всего пациентке сделали пять процедур с интервалом 5-10 дней. После первого сеанса прекратились боли в состоянии покоя. То есть ей не нужно было принимать лекарства, если она не ходила. После второго - стало легче двигаться, не нуждалась в обезболивающих. После пятой процедуры - исчез хруст в колене, удалось полностью снять мышечные спазмы. Пациентка наконец смогла свободно и безболезненно двигаться.

Эффект лечения действует от восьми до десяти месяцев. При тяжелых формах заболевания курс надо повторять.

Процедура ортоплазмы в центре "Ортомед Просперитас" занимает полчаса. Берут кровь из вены пациента. Затем в центрифуге из нее выделяют плазму с высокой концентрацией тромбоцитов. Ее под контролем ультразвукового аппарата вводят в больной сустав. Тромбоциты способствуют естественному восстановлению мышц, связок, хрящей и костей. Уже после первого укола организм начинает восстанавливаться. Для полноценного эффекта нужно пройти полный курс из трех-пяти сеансов.

Ортоплазму проводят без добавления стволовых клеток и посторонних химических веществ. Поэтому не вызывает побочных реакций, аллергий. Процедура разрешена с 16 лет. Эффективна при артритах, артрозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, периартритах, при замедленном сращении переломов костей, повреждениях связок и мышц.

В медцентре работают врачи высшей категории, с большим опытом работы. Здесь также делают ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел: 0 (532) 58 03 08, (066) 513 95 86, 0 ​​(67) 186 55 70

С услугами медучреждения можно ознакомиться:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013, выдана Министерством здравоохранения Украины.

Автор: Елена АРТЕМЕНКО
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