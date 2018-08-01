Удалить нельзя оставить: как проверить серьезность намерений партнера

В эру соц сетей и приложений для быстрых знакомств проявить серьезность своих намерений можно гораздо легче, чем раньше Фото: Ivona - bigmir)net

Психологи рекомендуют удалить приложения и аккаунты с сайтов для знакомств, чтобы проявить преданность партнеру и начать доверительные отношения.

"Удаляя эти приложения из своего смартфона, человек доказывает, что серьезно относится к отношениям. Намерен строить прочную связь с партнером", - утверждает известный психолог Мэделин Мейсон Роунтри.

Удаление приложений для поиска партнера - основа потенциально успешных отношений.

"Это важный шаг на пути к построению серьезных и доверительных отношений. Таким образом демонстрируете партнеру, что закончили поиск и готовы к началу нового этапа в своей жизни", - говорит дейтинг-коуч Джеймс Прис.

Удалять аккаунты и приложения не следует сразу после знакомства.

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"Подождите момента, когда начнете спать вместе в одной квартире и говорить о будущем. Это, вероятно, лучшее время для очищения пространства в своем смартфоне и сердца для нового партнера", - добавляет специалист.

Существуют 4 признака, свидетельствующих о приближении разрыва отношений с партнером. Особое внимание следует уделять невербальном общению, советует американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд. Некоторые изменения в поведении могут свидетельствовать о начале проблем в отношениях партнеров.