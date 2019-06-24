Как вести себя в отношениях - 5 женских ошибок

Женщины обычно хотят перевоспитать мужчин, а мужчина, выбирая женщину, стремится к тому, чтобы его полюбили и приняли таким, какой он есть.

Есть женщины, которые не могут достойно устроить личную жизнь. Им трудно понять, почему так происходит. Но бывает и так, что семья есть, а проблем все равно много. Женщине не за что похвалить своего мужчину, высказываются лишь одни претензии. Гармоничные отношения в семье отсутствуют, настоящего мужчины рядом нет.

Если вы хотите видеть рядом с собой настоящего мужчину, то и сами себя ведите как настоящая женщина, а не как мужчина. Есть одна мудрая фраза: "Кого видите, того и взращиваете". Постарайтесь ее запомнить. И тогда не будете притягивать мужчин-тряпок.

Будете видеть в своем мужчине только хорошее, это хорошее и станете получать. Будете искать ежедневно в нем негативные стороны, то определенно их увидите. Есть всего лишь несколько элементарных ошибок, которые любят совершать женщины:

Ошибка первая. Неправильно выбран мужчина

Эта женская ошибка изначальная. Череда проблем начинается именно с нее. Женщины, как правило, предпочитают выбирать мужчину разумом, а не сердцем. Каждая стремится подогнать его под свои параметры и критерии. Одни обращают внимание только на внешность, другие на финансовую состоятельность, третьим нужен лишь партнер по бизнесу, а кому-то просто надежный друг. А мысль просто о любимом мужчине даже не возникает.

Как решить проблему? Надо отключить разум. Подумайте о том, как вы себя ощущаете с ним рядом, присутствует ли в отношениях счастье? Вы почувствовали себя любимой? Разговаривайте только со своим сердцем, не слушайте советы подруг. Нельзя приносить в жертву любовь ради финансовой выгоды или каких-то внешних атрибутов.

Ошибка вторая. Критика и стремление переделать мужчину

Именно из-за этой ошибки совершается множество разводов, рушатся семьи. Эту ошибку совершают сотни тысяч женщин. Ведь им по природе своей дано все украшать, переделывать, улучшать. Но делать это с мужчиной очень опасно, просто нельзя. Мужчина, выбирая женщину, стремится к тому, чтобы его полюбили и приняли таким, какой он есть. Это базовый и самый главный мужской критерий при выборе женщины.

Проблему женщина создает и тогда, когда критикует мужа, высказывая свое недовольство. А ведь намного проще его попросить о том, что нужно. Проблема моментально уйдет.

Ловите себя на том, что снова возникла потребность переделать мужа? Остановитесь. Погасите в себе это желание и скажите ему о своей любви. Мужчины на подсознательном уровне четко считывают мысли и настрой любимого человека. И сами стараются измениться в лучшую сторону. Ему самому захочется оправдать вашу любовь. Всегда от чистого сердца благодарите мужчину за поддержку и помощь.

Ошибка третья. Возложение на себя мужских функций

"Сила женщины в ее слабости". Но часто женщины ведут себя, словно они мужчины. Да, были годы, когда наши бабушки вынужденно себя вели таким образом. Они возлагали на себя мужские дела во время войны, когда отсутствовали мужчины. Но и сейчас женщины стремятся быть сильными, независимыми, целеустремленными. Принимают на себя ответственность за исполнение решений. Но надо проявлять больше качеств женских, быть мягкими.

Вспоминайте, подходя к дому после работы, что дома вы – мать, жена или просто женщина. Так по-женски себя и ведите. Пусть мужские качества проявляет мужчина. Чаще просите его помочь вам.

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Четвертая ошибка. Излишняя забота или опека

Очень часто жена превращается в маму для мужа, заботится о нем как о маленьком ребенке. Мужчина быстро к этой заботе привыкает, ему так даже удобнее жить. И в результате он перестает видеть в жене женщину, теряет к ней интерес. А некоторых мужчин даже раздражает такое материнское отношение. Они начинают искать на стороне женщину и сами о ней заботятся. Им так жить комфортнее.

Что в этом случае делать? Ничего. Пусть начинает о себе заботиться сам. Оставьте его в покое. Конечно, проявлять заботу и дальше необходимо, но не чрезмерную. Мужчины найдут выход из любой ситуации, не надо давать им полезные советы.

Пятая ошибка. Живу для мужа и детей

Большинство женщин, выйдя замуж, сразу о себе стараются забыть. Их уже не интересует предыдущая жизнь. Они полностью посвящают дальнейшую жизнь семье. Но при таком понимании жизни уходит баланс между главными сферами. Человек должен себя реализовывать в отношениях, карьере, самосовершенствовании, физическом развитии и т. д. Но не только в чем-то одном. Да и мужчину будет раздражать постоянное присутствие женщины всегда и везде. Надо не только мужчине давать возможность самореализации, но думать и о своей тоже. Каждый должен иметь личное время для общения с друзьями, для отдыха.

Ухаживайте за собой. Вспомните, что вы красивая и умная женщина. Больше занимайтесь собой, а не мужчиной. Не жалейте для себя ни времени, ни денег. Позволяйте себе общаться с друзьями, не забывайте о своем внутреннем состоянии. Любите себя больше остальных. Вы увидите, что окружающее вас пространство стало гармоничным, а близкие люди - самыми счастливыми.

Постарайтесь понять, что вы сами в отношения хотите внести? А вносите ли? Что получает от вас мужчина? Вы ждете от него ласки, внимания, защиты? А он это получает от вас? Не надо требовать, а надо дарить добро, заботу и любовь. В ответ получите то же самое, но во много раз больше.

В повседневной жизни любовь мужчины выражается в заботе, поддержке, реакции на настроение женщины, готовности к компромиссам. Его не будут раздражать капризы, он не будет высмеивать желания и потребности избранницы. Мужчина, который любит свою женщину, не будет пытаться изменить и переделать ее "под себя". Он не отступит при первых трудностях, а предложит вместе решить проблемы. Признание своей вины – еще один неоспоримый признак, свидетельствующий о глубоких чувствах. А вот ревность не стоит расценивать как проявление любви. Чаще всего за ней скрываются неуверенность и желание самоутвердится за счет партнера.