Как вести себя в отношениях - 5 женских ошибок

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
2 Просмотров: 1980
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 243
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 954
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Просмотров: 2268
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3591
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6066
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 5031
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
1 Просмотров: 1584
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 369
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10755
Фото
Все фото
5
8
14
15
20
&quot;Все неслучайно&quot;: история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
"Все неслучайно": история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Горячие игры в постели: как избежать измен
Горячие игры в постели: как избежать измен
Как подобрать нижнее белье для романтического вечера
Как подобрать нижнее белье для романтического вечера
Как прошел свадебный бум в День всех влюбленных
Как прошел свадебный бум в День всех влюбленных
Видео
Все видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1521
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10755
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 675
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2178
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3186
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
Просмотров: 486
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
вторник, 25 июня 2019 01:35

Как вести себя в отношениях - 5 женских ошибок

  Комментировать

  Женщины обычно хотят перевоспитать мужчин, а мужчина, выбирая женщину, стремится к тому, чтобы его полюбили и приняли таким, какой он есть.
Женщины обычно хотят перевоспитать мужчин, а мужчина, выбирая женщину, стремится к тому, чтобы его полюбили и приняли таким, какой он есть.

Есть женщины, которые не могут достойно устроить личную жизнь. Им трудно понять, почему так происходит. Но бывает и так, что семья есть, а проблем все равно много. Женщине не за что похвалить своего мужчину, высказываются лишь одни претензии. Гармоничные отношения в семье отсутствуют, настоящего мужчины рядом нет.

Если вы хотите видеть рядом с собой настоящего мужчину, то и сами себя ведите как настоящая женщина, а не как мужчина. Есть одна мудрая фраза: "Кого видите, того и взращиваете". Постарайтесь ее запомнить. И тогда не будете притягивать мужчин-тряпок.

Будете видеть в своем мужчине только хорошее, это хорошее и станете получать. Будете искать ежедневно в нем негативные стороны, то определенно их увидите. Есть всего лишь несколько элементарных ошибок, которые любят совершать женщины:

Ошибка первая. Неправильно выбран мужчина

Эта женская ошибка изначальная. Череда проблем начинается именно с нее. Женщины, как правило, предпочитают выбирать мужчину разумом, а не сердцем. Каждая стремится подогнать его под свои параметры и критерии. Одни обращают внимание только на внешность, другие на финансовую состоятельность, третьим нужен лишь партнер по бизнесу, а кому-то просто надежный друг. А мысль просто о любимом мужчине даже не возникает.

 

Как решить проблему? Надо отключить разум. Подумайте о том, как вы себя ощущаете с ним рядом, присутствует ли в отношениях счастье? Вы почувствовали себя любимой? Разговаривайте только со своим сердцем, не слушайте советы подруг. Нельзя приносить в жертву любовь ради финансовой выгоды или каких-то внешних атрибутов.

Ошибка вторая. Критика и стремление переделать мужчину

Именно из-за этой ошибки совершается множество разводов, рушатся семьи. Эту ошибку совершают сотни тысяч женщин. Ведь им по природе своей дано все украшать, переделывать, улучшать. Но делать это с мужчиной очень опасно, просто нельзя. Мужчина, выбирая женщину, стремится к тому, чтобы его полюбили и приняли таким, какой он есть. Это базовый и самый главный мужской критерий при выборе женщины.

Проблему женщина создает и тогда, когда критикует мужа, высказывая свое недовольство. А ведь намного проще его попросить о том, что нужно. Проблема моментально уйдет.

Ловите себя на том, что снова возникла потребность переделать мужа? Остановитесь. Погасите в себе это желание и скажите ему о своей любви. Мужчины на подсознательном уровне четко считывают мысли и настрой любимого человека. И сами стараются измениться в лучшую сторону. Ему самому захочется оправдать вашу любовь. Всегда от чистого сердца благодарите мужчину за поддержку и помощь.

Ошибка третья. Возложение на себя мужских функций

 

"Сила женщины в ее слабости". Но часто женщины ведут себя, словно они мужчины. Да, были годы, когда наши бабушки вынужденно себя вели таким образом. Они возлагали на себя мужские дела во время войны, когда отсутствовали мужчины. Но и сейчас женщины стремятся быть сильными, независимыми, целеустремленными. Принимают на себя ответственность за исполнение решений. Но надо проявлять больше качеств женских, быть мягкими.

Вспоминайте, подходя к дому после работы, что дома вы – мать, жена или просто женщина. Так по-женски себя и ведите. Пусть мужские качества проявляет мужчина. Чаще просите его помочь вам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В чем не стоит упрекать мужчин

Четвертая ошибка. Излишняя забота или опека

Очень часто жена превращается в маму для мужа, заботится о нем как о маленьком ребенке. Мужчина быстро к этой заботе привыкает, ему так даже удобнее жить. И в результате он перестает видеть в жене женщину, теряет к ней интерес. А некоторых мужчин даже раздражает такое материнское отношение. Они начинают искать на стороне женщину и сами о ней заботятся. Им так жить комфортнее.

 

Что в этом случае делать? Ничего. Пусть начинает о себе заботиться сам. Оставьте его в покое. Конечно, проявлять заботу и дальше необходимо, но не чрезмерную. Мужчины найдут выход из любой ситуации, не надо давать им полезные советы.

Пятая ошибка. Живу для мужа и детей

Большинство женщин, выйдя замуж, сразу о себе стараются забыть. Их уже не интересует предыдущая жизнь. Они полностью посвящают дальнейшую жизнь семье. Но при таком понимании жизни уходит баланс между главными сферами. Человек должен себя реализовывать в отношениях, карьере, самосовершенствовании, физическом развитии и т. д. Но не только в чем-то одном. Да и мужчину будет раздражать постоянное присутствие женщины всегда и везде. Надо не только мужчине давать возможность самореализации, но думать и о своей тоже. Каждый должен иметь личное время для общения с друзьями, для отдыха.

Ухаживайте за собой. Вспомните, что вы красивая и умная женщина. Больше занимайтесь собой, а не мужчиной. Не жалейте для себя ни времени, ни денег. Позволяйте себе общаться с друзьями, не забывайте о своем внутреннем состоянии. Любите себя больше остальных. Вы увидите, что окружающее вас пространство стало гармоничным, а близкие люди - самыми счастливыми.

Постарайтесь понять, что вы сами в отношения хотите внести? А вносите ли? Что получает от вас мужчина? Вы ждете от него ласки, внимания, защиты? А он это получает от вас? Не надо требовать, а надо дарить добро, заботу и любовь. В ответ получите то же самое, но во много раз больше.

В повседневной жизни любовь мужчины выражается в заботе, поддержке, реакции на настроение женщины, готовности к компромиссам. Его не будут раздражать капризы, он не будет высмеивать желания и потребности избранницы. Мужчина, который любит свою женщину, не будет пытаться изменить и переделать ее "под себя". Он не отступит при первых трудностях, а предложит вместе решить проблемы. Признание своей вины – еще один неоспоримый признак, свидетельствующий о глубоких чувствах. А вот ревность не стоит расценивать как проявление любви. Чаще всего за ней скрываются неуверенность и желание самоутвердится за счет партнера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как вести себя в отношениях - 5 женских ошибок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Киноплакаты, которые были запрещены из-за чрезмерной откровенности
Киноплакаты, которые были запрещены из-за чрезмерной откровенности
14
 Просмотров: 28989
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, пропавшего накануне
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, пропавшего накануне Просмотров: 24021
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 21998
Показали самое удивительное озеро Украины
Показали самое удивительное озеро Украины
8
 Просмотров: 13464
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 13095
Он + она
Почему мужчины не хотят жениться
Почему мужчины не хотят жениться
5
 Просмотров: 2295
Как мужчины проверяют женщин на доступность
Как мужчины проверяют женщин на доступность Просмотров: 1962
Каких болезней можно избежать, занимаясь сексом
Каких болезней можно избежать, занимаясь сексом 1 Просмотров: 2844
Как не разрушить отношения
Как не разрушить отношения Просмотров: 1629
Рядом, но не с вами: почему мужчины избегают эмоциональной зависимости от женщины
Рядом, но не с вами: почему мужчины избегают эмоциональной зависимости от женщины Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
19
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
6
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
3
Екс-советник президента: часть Крыма может засохнуть
3
В Киеве прошел Марш равенства: как это было
2
Кремль пытается вернуться в украинскую политику - Княжицкий
Голосов: 1638
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua