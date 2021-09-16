Мужчины признались, какие части женского тела наиболее сексуальные

Вслед за грудью любят бедра, а потом ключицы, потому что их приятно целовать по дороге от губ к груди. Фото: pixabay

Больше всего среди женских частей тела мужчины любят рот.

Им не важно, закрытый он или открыт, пишет nashamama.

Далее в рейтинге идут ягодицы, а потом грудь. Мужчины считают, что форма и размер не важны, согласно опросу.

Вслед за грудью любят бедра, а потом ключицы, потому что их приятно целовать по дороге от губ к груди.

На шестом месте живот. Мягкий, чуть выпуклый. Далее идет вагина.

Восьмую позицию занимают гольфы. По мнению мужчин, там очень мягкое и чувствительное место, а их вид возбуждает.

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Предпоследними в рейтинге являются лодыжки и ступни. Последние - мочки ушей.

Во время секса важно, чтобы удовольствие получили оба партнера. Есть одна поза, в которой женщина, например, почти всегда достигает оргазма. Миссионерская позиция позволяет получить максимум удовольствия женщине во время секса.