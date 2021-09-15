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среда, 15 сентября 2021 21:00

Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины

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Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Миссионерская позиция позволяет получить максимум удовольствия женщине во время секса. Фото: pixabay

Во время секса важно, чтобы удовольствие получили оба партнера.

Есть одна поза, в которой женщина, например, почти всегда достигает оргазма, пишет Maxim.

Миссионерская позиция позволяет получить максимум удовольствия женщине во время секса, по словам сексолога Аннабель Найт.

"Эту позу часто недооценивают, называя ее слишком скучной. Но именно в этой позе происходит одновременно стимуляция и внутренняя, и внешняя", - говорит она.

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В миссионерской позиции ты одновременно мужчина касается и точки G, и стимулирует клитор партнерши без помощи пальцев.

Чтобы доставить удовольствие женщине, мужчина должен знать, как правильно ласкать ее интимную зону. Женщины поделились предпочтениями в ходе опроса. Конкретная интимная зона, которой рекомендуется касаться: непосредственно клитор - 66,6%, кожа вокруг клитора - 45,3%, клитор лучше затрагивать мимоходом и уж точно не давить на него - 25,2%, большие и малые половые губы - 20 4%, лобок - 7,8%, стараться не касаться клитора намеренно - 5,2%, другие интимные зоны - 2,1%.

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