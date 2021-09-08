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среда, 08 сентября 2021 21:01

Женщины рассказали, как и какие их интимные зоны ласкать

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Женщины рассказали, как и какие их интимные зоны ласкать
Больше всего женщины любят, когда касаются их клитора. Фото: pixabay

Чтобы доставить удовольствие женщине, мужчина должен знать, как правильно ласкать ее интимную зону.

Женщины поделились предпочтениями в ходе опроса, пишет Maxim.

Конкретная интимная зона, которой рекомендуется касаться: непосредственно клитор - 66,6%, кожа вокруг клитора - 45,3%, клитор лучше затрагивать мимоходом и уж точно не давить на него - 25,2%, большие и малые половые губы - 20 4%, лобок - 7,8%, стараться не касаться клитора намеренно - 5,2%, другие интимные зоны - 2,1%.

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Стили прикосновений, которые женщины любят больше всего: сверху вниз - 63,7%, вращательные - 51,6%, справа налево и наоборот - 30,6%, импульсные (частое нажатие в одну точку) - 21,2%, нажатие на одну точку - 18,9%, легкое похлопывание - 16%. Также поглаживание по овалу любят 14% опрошенных, постукивание - 11,6%, диагональные поглаживание - 9,8%, сжатие - 8,4%, оттягивание - 5,4%, другие виды прикосновений - 3,0%.

В среднем женщине достаточно длительности полового акта 10 мин. Это определяла сексолог Кристен Марк из университета Кентукки. Она провела масштабное исследование с 15 тыс. женщин.

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08
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