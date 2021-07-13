Вишни сбрасывают листья из-за грибка

- Впервые вижу, что вишни еще зеленые, а под деревом полно опавших листьев. Нижняя сторона листьев покрыта белыми пятнами с розовыми "подушечками", - говорит 35-летний Николай Бондарь из села Константиновка на Черкасщине.

- Ранние вишни успели покраснеть. Но не так мясистые, как всегда, - продолжает. - Звонили знакомым в соседние села - такое же. Видно, какая-то болячка напала. Надо консультироваться с агрономами. Раньше обрабатывал яблони, сливы и персики, а теперь дошло и до вишни.

- На деревьях опасное грибковое заболевание - коккомикоз. Преимущественно поражает черешню и вишню, но может и сливу, абрикос, персик, алычу, миндаль и терн, - говорит 54-летний Сергей Ищенко, агроном из села Межирич на Черкасщине. - Заболевание прогрессирует при чрезмерной влажности - когда холодно и дождь. А эта весна была именно такая. С резкими перепадами температуры.

С момента поражения грибком до первых проявлений проходит 8-20 дней. Это зависит от погоды. Обычно признаки заболевания заметны в начале лета.

- Сначала поражаются нижние листья. Затем грибок распространяется на верхние. Если хозяин опытный, видит весной по погоде, что надо обрабатывать вишню. Опрыскивает деревья для профилактики, когда листья еще зеленые. Если этот период упущен, надо ждать, когда созреют ягоды. Тогда обработать фунгицидами от коккомикоза. Лучше брать различные препараты и обрабатывать несколько раз с интервалом в 10 дней. Обязательно добавлять средства с бором, магнием, марганцем, цинком, молибденом, железом. То есть любые препараты для внекорневого питания. До цветения дважды и после сбора урожая можно применять препарат хорус. Хороший результат дает также строби.

Болезнь прогрессирует при чрезмерной влажности

Обрабатывают растение утром до активного солнца или вечером.

- Обязательное условие - чтобы не было росы. Поэтому лучше делать это ближе к вечеру. Опавшие листья можно использовать для перегноя. Но подкармливать ими только овощные культуры. На них коккомикоз не распространяется. Если дерево не обработать, в конце июля - начале августа сбросит 60-80 процентов листьев. А молодые насаждения обнажаются полностью. Растение в первый год не погибнет, но истощится и не будет расти. Грибок будет и в следующем сезоне. Через два-три дерево погибнет.