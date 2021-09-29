В "плоском" саду урожай созревает быстрее

Крону формируют по натянутой проволоке

- Детально изучил нюансы выращивания "плоского", или граничного, сада и взялся за дело, - рассказывает Михаил Шевчук, 72 года, доктор сельскохозяйственных наук из Луцка. Первый на Волыни заложил сад по такой технологии. - Этот метод появился во Франции и Бельгии. Оттуда его позаимствовали садоводы из разных уголков мира.

Принцип такого сада заключается в формировании плоской кроны, а не объемной. Все ветви должны быть в одной плоскости. Их крепят к натянутой проволоке, а остальные - обрезают. Важно выбрать форму деревьев. Есть четыре вида - веер, граница, шпалера, пальметта.

- При шпалере оставляют шесть пар ветвей, расположенных напротив. Подобно формируют и пальметты, только ветви должны быть под углом 45 градусов вверх. Крона напоминает листья пальмы. Эти две формы подходят для груш и яблонь. Для границы сажают деревья под углом 45 градусов, а ветви должны быть длиной до полуметра. Форма лучшая для слив. Для веера обрезают ствол на высоте 80 сантиметров и закрепляют ветви так, чтобы напоминали лучи. Подходит для вишен и слив.

Закладывать "плоский" сад лучше с юго-восточной стороны, на плодородной почве.

- На трех сотках высадил 77 яблонь с низкорослой кроной. Высота сада 2,5 метра, ширина междурядий - 2. Растения легко обрабатывать, удобрять. Преимущество такого сада - деревья получают больше света и тепла. Снижается риск грибковых болезней, - добавляет Шевчук.

Следует регулярно обрезать ветви. Первые три года - только в холодный период. Далее - и во время активного роста деревьев. Это увеличивает урожай.

- Цель второй обрезки - ограничить рост лишних веток, укоротить побеги. Потому что часто они закрывают зреющие плоды. А еще - удалить поврежденные и больные ветви. Это стимулирует закладки плодоносящих почек на следующий год. Периодически смотрю дерева. Поврежденные фрукты обрываю. Оставляю только хорошо развитые плоды, - говорит Шевчук.

Урожай с яблонь с низкой кроной собирают на полторы-две недели раньше, чем с высокорослых. Осенние сорта срывают, как только зернышки в плодах станут коричневые. Зимние лучше собирать как можно позже. Тогда будут дольше храниться.

- Нужно срывать яблоки с плодоножкой, выкладывать ею вниз в деревянные ящики или корзины из лозы. Периодически осматривать плоды и выбрасывать те, которые начинают портиться. Если в подвале слишком сухо, ставлю сосуды с водой, чтобы яблоки не вяли. А если слишком сыро - хлористый кальций. Он впитывает избыточную влагу.