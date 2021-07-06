Упаковки "Санекс Septix" хватит на сезон

Летом выгребная яма наполняется быстро из-за частых дождей и изменения атмосферного давления.

Такой септик необходимо чистить. Помогут канадские биопродукты "Санекс Septix", которые каждый хозяин может использовать самостоятельно. Они восстанавливают работу старых септиков, очищают дренажные каналы и перерабатывают органические отходы.

"Санекс Septix" - эффективный способ держать септик в рабочем состоянии и без неприятных запахов. Упаковка от 50 до 500 г. В зависимости от содержания отходов упаковки хватит на сезон.

Трубы и поля фильтрации могут засориться органическими твердыми веществами из домашнего хозяйства. Профилактика работы канализационной системы - залог экономии средств на услуги ассенизатора. Средства "Bio Septix" для очистки септиков, канализации помогут в прочистке труб и переработке отходов в септике целый год.

Биопрепарат "Bio Septix" 500 мл устранит органические загрязнения. Действует быстро и борется с ржавчиной, окалиной, кальцием и мочевым камнем. Такие засорения часто возникают и в унитазах, раковинах и ваннах, трубах, водонагревателях, на сантехнике. Препарат действенный и для электробытовой техники.

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