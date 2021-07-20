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четверг, 22 июля 2021 01:20

Сушилка "Січ" спасет фрукты в дождливое лето

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Лето - сезон фруктов и ягод. Из-за дождливой погоды их трудно долго хранить, они гниют и пропадают. Лучший способ спасти плоды и сделать запас на зиму - посушить. Сухофрукты станут полезной альтернативой калорийным сладостям.

Инфракрасная сушка "Січ" быстро и качественно высушит ягоды и фрукты, травы, мясо или морепродукты. Также в устройстве можно сделать пастилу. Продукты благодаря инфракрасному излучению сохраняют вкус, цвет, витамины и биологически активные вещества. Научно доказано, что оно безвредно для окружающей среды и человека.

Высушенные продукты можно хранить около года без специальной тары. За это время теряется лишь 5-15% витаминов. В герметичном упаковке - не менее двух лет.

Сушилку можно заказать на сайте t-klio.dp.ua.

По телефону 0 (67) 633 52 33 и 0 (95) 256 34 98 вас проконсультируют и расскажут обо всех преимуществах и возможностях прибора.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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