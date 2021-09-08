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четверг, 09 сентября 2021 07:56

На зиму заготавливают 300 килограммов овощей

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75% украинцев делают запасы на зиму, определили в Ассоциации поставщиков торговых сетей. Собирают или закупают овощи, фрукты, ягоды, крупы, сахар, масло. Консервируют, замораживают, сушат, складывают в погреба, кладовые.

Овощи борщового набора дешевые в сентябре-октябре. В настоящее время на оптовых рынках самый большой выбор и самые низкие цены.

На семью из трех человек достаточно заготовить 200 кг картофеля, 25 кг капусты, моркови, свеклы и лука. Большие запасы до весны сгниют или завянут.

- Эстафету начинает картофель, заканчивают морковь с тыквой, - говорит агроном 49-летний Максим Гончарук из Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук. - Столовую свеклу лучше покупать в конце сентября.

Картофель для будущей высадки и для еды покупают одновременно. У них одинаковое время созревания. Не стоит делать этого раньше сентября, потому что плоды не успевают набрать сахаристости. Лучше всего хранятся корнеплоды сортов Скарбниця, Славута и Щедрик.

- В этом году картошка дала хороший урожай, ее не проблема купить. С капустой дела хуже, потому что во время налива головки было мало дождей. Надо брать в начале октября, в разгар уборки зимних сортов.

- С детства приучили запасаться овощами. Раньше собирали свои, теперь покупаю у людей, - рассказывает 43-летняя Нина Курилкина из Винницы.

Покупает у фермеров, которые привозят продукцию во дворы городских многоэтажек.

- Продавцы обходят район с громкоговорителем, выкрикивая информацию о ценах. Мы берем, потому что все прямо с поля. И дешевле, чем в магазине.

В больших городах фермеры доставляют овощи под заказ. Горожане все реже ездят по деревням и скупают овощи с рук.

- Есть 6 соток земли, на них много не вырастишь, - рассказывает 37-летняя Светлана Угорева из поселка Терпение Мелитопольского района Запорожской области. - Хватает, чтобы летом иметь салаты и ранние овощи. На зимние закрутки докупаем. За картошкой, луком и свеклой едем на оптовый рынок в Мелитополь.

Там овощи дешевле, чем на городских рынках.

- На 2-3 гривны за килограмм, - говорит Светлана Угорева. - Мелочь, но если брать много, то экономия существенная.

- Годами покупаем овощи только на поле, - говорит 60-летний Валентин Гульчишин из Николаева. - В сезон сбора там стоит палатка, где распродают урожай.

Лук в магазине стоит 8 гривен за килограмм, на оптовом рынке - 6, на поле - 3,5-4 гривны. Правда, там продают только мешками по 15 кило. Нам где-то так и надо.

В сентябре надо заготовить цветную капусту, болгарский перец, помидоры. У них заканчивается сезон. Стоит измельчить и заморозить в герметичных пакетах или пластиковых контейнерах.

Овощи традиционно держат в погребах. Для каждого нужен свой температурный режим.

Картофель лучше всего хранить при температуре + 2 ... 4 ° C, свеклу - 0 ... + 2 ° C, лук +1 ... 4 ° C, морковь -2 ... + 2 ° C.

Овощи можно держать в кладовке или на балконе. Подойдут ящики с толстыми двойными стенками и крышкой.

- Я переделал под хранение овощей старый холодильник, - говорит 40-летний Вячеслав Степаник из села Клепалы Буринского района Харьковской области. - Достал полочки, положил дверцей вверх. Толщина стенок подходящая. Холодильник стал похож на сундук.

Замороженные или высушенные овощи хранятся дольше. Становится популярной сушеная смесь для борщового набора из свеклы, лука и моркови. Ее держат в стеклянных банках.

- Сушка овощей - перспективная, поскольку решает проблему хранения продукции, - говорит 51-летний Вадим Аристов, эксперт по агробизнесу. - Это выгодно не только для заводов, но и для отдельных семей. Производителям не нужны склады для хранения, можно не спешить с продажей.

В сухофруктах остается большинство полезных веществ.

Автор: Влада МОСКВИТИС, Екатерина РОМАНЧУК
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