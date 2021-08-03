Молочный раствор уничтожает медянку

- Если кусты огурцов пожелтели, а края листьев засохли, появились ржавые пятна и растения замедлили рост - это свидетельствует о антракнозе. Его еще называют медянкой, - рассказывает 45-летняя Олеся Марчук из Луцка.

- Это опасное заболевание уничтожает листья и переходит на плоды. На них появляются глубокие ржавые пятна, а затем поражает и семена. Причиной может стать погода, когда дни жаркие, а ночи холодные. А также недостаточный полив, загущенность участка. Как только вижу первые признаки заболевания, сразу готовлю специальную смесь.

В 1 л молока добавляет 30 капель йода, 20 г натертого хозяйственного 72-процентного мыла. Вливает 1 л теплой воды и перемешивает, пока мыло полностью растворится. Тогда доливает 9 л воды. Опрыскивает кусты из пульверизатора. Через 10 дней повторяет.

- А вот сыворотка поможет в борьбе с мучнистой росой - заболеванием, которое обычно появляется после частых дождей и проявляется появлением белесого налета, - говорит Олеся Марчук. - Советую при первых признаках принимать меры по борьбе с ним. Если болезнь перейдет на стебли, спасти растения невозможно.

В 3 л свежей сыворотки растворяет 1/2 ст. л. медного купороса. Добавляет 7 л отстоянной воды, перемешивает и обрабатывает растения. Когда поражение сильное, необходимо 3 г марганцовки развести в 10 л воды и полученным раствором обработать растения.