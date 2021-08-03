Арбузы дают урожай на безветренном участке

Не садят после кабачков и помидоров

- В позапрошлом году выделил 6 гектаров поля под арбузы, посеял несколько сортов, - рассказывает фермер 40-летний Василий Сидорук из села Мирин Ковельского района на Волыни. - Погода способствовала, с гектара собрал 60 тонн.

Выращивает ранние гибриды Ледус, Юмми, среднеранний Аупродюсер.

В конце апреля Василий Сидорук высевают семена в кассеты в теплице. Можно брать готовую землю для рассады или приготовить смесь из равных частей торфа, дерновой почвы и песка. На 5 л смеси фермер добавляет по 50 г аммиачной кислоты, доломитовой муки и сернокислого калия, 100 г двойного суперфосфата. Перемешивает и наполняет кассеты для рассады. Через 8-10 дней появятся всходы.

- Уход несложный, - говорит Сидорук. - Нужно обеспечить рассаде достаточное освещение. Поливать несколько раз, чтобы земля успевала полностью впитывать воду. Влага не должна попадать на листья. После того как у каждого растения появятся по три настоящих листика, нужно позаботиться об удобрение. Это должен быть раствор минерального комплексного или коровяка. А когда появится пятый-шестой лист, пора закалять растения - оставлять теплицу открытой. Тогда высадить в открытый грунт.

Участок для арбузов должен быть с южной или юго-восточной стороны.

- Хорошо освещенный и одновременно защищен от ветра, - продолжает. - Хорошо, если грунт песчаный или супесчаный. Готовить его под арбузы нужно еще с осени, внеся перепревшую землю и суперфосфат, калийную соль. Следует обратить внимание и на предшественников. Для арбуза идеальны - люцерна, эспарцет, капуста, лук, озимая пшеница. Не советую сажать после кабачков, картофеля, помидоров и перца.

Рассаду высаживают на расстоянии 80 см. Междурядья - 2 м. Прокладывает капельную ленту. В случае сильной засухи дважды в неделю поливает растения.

- В период активного роста вношу немного водорастворимых удобрений и дважды за сезон пропалываю участок, - говорит Василий Сидорук. - Если нужно - обрабатываю от вредителей и заболеваний. Урожай начинаю собирать на 10-14 дней позже, чем это делают на юге Украины. В прошлом году с гектара получил 35 тонн арбузов. Потому что погода была пасмурная, часто шли дожди.