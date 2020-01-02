Заливное "На дне морском" подают в бокалах

— На праздники для семьи готовлю целый стол вкусняшек, — говорит 56-летняя Татьяна Зиновенко, которая играет роль Натальи Богдановны в сериале "Когда мы дома" на канале СТБ. — Сначала спрашиваю, что хотели бы попробовать. И слышу в один голос: косубеники. Это бублики с куриным фаршем.

В миску наливаю стакан молока и выкладываю 30 бубликов. Оставляю на 5-7 минут, чтобы набрали влаги, но не размокли. Потом раскладываю на бумажное полотенце. Не должны касаться друг друга, чтобы не склеились.

Готовлю начинку. Одно яйцо, полкилограмма мясного фарша, по трети чайной ложки соли и черного молотого перца. Луковицу натираю на мелкой терке. Можно пропустить через мясорубку. Фарш перемешиваю. Чайной ложкой выкладываю в серединку бубликов, утрамбовываю.

Фарш кладу с горкой, — продолжает. — Он осядет во время запекания. Да и муж не станет есть другой косубеник. Говорит, мясо — украшение большинства блюд.

Натираю твердый сыр на крупной терке и посыпаю косубеники. Противень застилаю пергаментом, смазываю маслом и раскладываю бублики рядами. Ставлю печься в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.

Также люблю готовить холодную закуску — заливное "На дне морском". В него добавляю морепродукты. Втыкаю внутрь веточки укропа — когда застывает, зелень напоминает водоросли.

Замачиваю в холодной воде 10 граммов желатина. Кладу в кастрюлю с водой 450 грамм замороженного морского коктейля. Это смесь креветок, кальмаров, мидий и осьминогов. Довожу до кипения и снимаю с огня. Морепродукты откидываю на дуршлаг, охлаждаю.

Горячий бульон оставляю остывать. Добавляю отжатый желатин.

Тонкие ломтики лимона выкладываю на дно бокала. Заливаю туда 3-4 сантиметра охлажденного бульона с желатином. Ставлю в холодильник на 15 минут. Сверху — морской коктейль и еще слой бульона. Блюдо оставляю в холодильнике до полного застывания.