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понедельник, 16 сентября 2019 06:01

В томатный мохито добавляют базиликовый сироп

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- Этот коктейль называют "Томохито". Потому что по рецепту напоминает мохито, однако готовят его из томатов, - говорит 33-летняя киевлянка Алина Шевчук. - Напиток не сладкий. Слабоалкогольный, но с очень насыщенным вкусом.

В шейкере давит помидор и два куска лайма.

- Добавляю 60 миллилитров водки и все вместе встряхиваю. Вливаю стакан содовой воды и чайную ложку базиликового сиропа. Его можно заказать в интернете. Или перетереть три листочка свежего базилика. Аккуратно переливаю в высокий стакан через сито, чтобы процедить от кожуры помидора.

Добавляет четыре-пять кубиков льда в стакан и подает охлажденным.

- Втыкаю коктейльную соломинку и украшаю двумя половинками помидора-черри и листьями базилика. Можно добавить кусок лайма. Томатный мохито хорошо сочетается с пиццей или другими сытными закусками, - говорит Алина Шевчук.

Автор: Василина КОПЫТКО
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