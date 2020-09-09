Сливянка напоминает виски

- Сливы уродилось много, и грех было не сделать наливку. Попробовала новый рецепт из белых сортов, потому что из синих уже надоела приторно-сладким вкусом. Моя настойка мягкая и хорошо на душу ложится. Пьянит медленно, - рассказывает Татьяна Козяр, 51 год, из города Малин Житомирской области.

- Мою и вынимаю косточки из килограмма желтых слив. Кладу в 3-литровую банку и добавляю полкилограмма сахара, шесть бутонов гвоздики, палочку корицы. Заливаю литром водки и ставлю на три месяца в темное место. Дважды в неделю встряхиваю банку.

Можно налить 700 миллилитров водки и 300 коньяка. Тогда будет горьковатый привкус и напиток будет напоминать слабое виски.

Когда настоится, цежу сквозь два слоя марли. Разливаю по стеклянным бутылкам и настаиваю еще две недели. Храню в холодильнике или погребе.