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понедельник, 01 июля 2019 07:20

Пьяное мороженое можно давать детям

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- Как только на огороде краснеет клубника, сразу готовлю из нее пьяное мороженое. Его можно давать и детям, потому что от алкоголя остается только пьянящий аромат, - рассказывает Лилия Адамчук, 47 лет, из города Сосновка Львовской области.

- Когда закончится эта ягода, можно добавить вишню или черешню. Пробовала с черникой и смородиной. Получилось неплохо, но не то, что ожидала. С этими ягодами не дружит шампанское.

Измельчают в блендере 300 г клубники и 200 г малины. Цедит через сито, чтобы избавиться от семян. Насыпает 2 ст. л. сахара и взбивает до однородной массы. Наливает стакан шампанского и 50 мл воды. Быстро перемешивает и выкладывает ягодную массу в формы для мороженого. Ставит в морозилку на 3 часа.

- Периодически перемешиваю, чтобы малиново-клубничный сок не сбился в одном углу, а шампанское в другом.

Вставляет палочки, на которых будет держаться мороженое, и оставляет до полного замораживания.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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