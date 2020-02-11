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понедельник, 17 февраля 2020 05:00

Мятный салат заправляют лимонным соком

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Нина Соломаха, 49 лет, из поселка Черниговка Черниговского района Запорожской области создала собственный рецепт мятного салата. Называет его "витаминной бомбой".

— Гостей всегда стараюсь удивить чем-то новым. Как-то экспериментировала и сделала собственный салат. Для него чищу яблоко и нарезаю кубиками. Поливаю соком половины лимона. Так же режу стебель сельдерея и 50 граммов брынзы. Сыплю 1 столовую ложку измельченных орехов и поливаю 3 ложками оливкового масла. Режу пять-семь листьев мяты. Солю по вкусу. Перемешиваю и перекладываю в салатник.

Также люблю готовить салат "Морской". Режу кубиками 200 граммов крабовых палочек три вареных яйца. Добавляю 150 граммов консервированной кукурузы 200 граммов морской капусты. Бросаю щепотку соли и заправляю 2 столовыми ложками майонеза. Делаю салат за 15 минут до подачи, чтобы отстоялся.

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