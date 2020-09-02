Медовое вино настаивают на дрожжевой закваске

- Из меда варю мягкое вино. По вкусу - как когда-то "Солнце в бокале", - говорит 55-летняя Тамара Гришак из Чернигова.

— Смешиваю полтора литра меда, по 5 литров воды и яблочного сока. Варю до состояния сиропа. Охлаждаю. Кладу 500 миллилитров дрожжевой закваски. Ее покупаю.

Вместо яблочного сока можно налить больше воды и вбросить три порезанных дольками лимона. Они придадут кислоту, чтобы медовое вино не было слишком сладкое.

Ставлю сусло в теплое место на три дня. Этого хватает, чтобы вино осветлилось и осадок упал на дно. Затем добавляю пол-литра спирта и переливаю напиток в бутыль. Вбрасываю три бутона гвоздики или палочку корицы. Оставляю вино в погребе на месяц. После настаивания цежу и разливаю по бутылкам.