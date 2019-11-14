Ликер настаивают на толстокожих лимонах

- Когда впервые готовила лимонный ликер, муж упрекал, что продукты перевожу. А когда на Новый год попробовал, то и водки не захотел, - говорит 45-летняя Мария Гончаренко из Запорожья.

Берет 1 л самогона, 10-12 крупных лимонов, 1 кг сахара, 1,5 л воды, полпучка мяты и палочку корицы.

- Лимоны покупаю толстокожие, с них лучше снимать цедру. Мою. Обдаю кипятком. Насухо протираю и отделяю цедру. Спирт у нас свой. Для этого купили дистиллятор.

Выжимает из лимонов сок. Смешивает его с самогоном. Заливает в стеклянную бутыль. Вбрасывает листья мяты и корицу. Перемешивает и плотно закрывает.

- Ставлю на 10-12 дней в темное прохладное место. Дважды в сутки бутыль хорошо встряхивают.

На 10-й день настойку процеживают и смешивают с сахарным сиропом. Разводит сахар в воде. Доводит до кипения. Держит 2-3 минуты. Охлаждает.

Смешанную с сиропом настойку разливает в стерильные бутылки. Закрывает и относит на две-три недели в подвал.