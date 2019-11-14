Ликер настаивают на толстокожих лимонах

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1431
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1044
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10170
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5409
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 981
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4014
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
Просмотров: 153
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 07:55

Ликер настаивают на толстокожих лимонах

  Комментировать
 

- Когда впервые готовила лимонный ликер, муж упрекал, что продукты перевожу. А когда на Новый год попробовал, то и водки не захотел, - говорит 45-летняя Мария Гончаренко из Запорожья.

Берет 1 л самогона, 10-12 крупных лимонов, 1 кг сахара, 1,5 л воды, полпучка мяты и палочку корицы.

- Лимоны покупаю толстокожие, с них лучше снимать цедру. Мою. Обдаю кипятком. Насухо протираю и отделяю цедру. Спирт у нас свой. Для этого купили дистиллятор.

Выжимает из лимонов сок. Смешивает его с самогоном. Заливает в стеклянную бутыль. Вбрасывает листья мяты и корицу. Перемешивает и плотно закрывает.

- Ставлю на 10-12 дней в темное прохладное место. Дважды в сутки бутыль хорошо встряхивают.

На 10-й день настойку процеживают и смешивают с сахарным сиропом. Разводит сахар в воде. Доводит до кипения. Держит 2-3 минуты. Охлаждает.

Смешанную с сиропом настойку разливает в стерильные бутылки. Закрывает и относит на две-три недели в подвал.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ликер настаивают на толстокожих лимонах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 94752
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 22779
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 12393
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 9351
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
26
 Просмотров: 8964
Еда
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
3
 Просмотров: 72
Джин и бренди делают дистиллятором
Джин и бренди делают дистиллятором Просмотров: 18
Вырезку запекают в приправленных хлебных крошках
Вырезку запекают в приправленных хлебных крошках Просмотров: 369
Какао-ликер готовят на сгущенном молоке
Какао-ликер готовят на сгущенном молоке Просмотров: 36
Красный борщ томится на сыворотке
Красный борщ томится на сыворотке Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
1
Похитили голову "Укрэксимбанку"
1
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Голосов: 993
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua