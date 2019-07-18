Гаспачо подают с толченым льдом

- Гаспачо - это холодный томатный суп. Для лета он идеален. Хорошо освежает, утоляет не только голод, но и жажду. Мы в жаркую погоду только гаспачо и окрошку едим, - говорит 36-летняя Ирина Хмельницкая из Киева.

Для приготовления берет 1 кг спелых мясистых помидоров, средний огурец, болгарский перец, половину перца чили, красную луковицу, два зубчика чеснока, кусок черствого белого хлеба, сок половины лимона, 1 ч. л. бальзамического уксуса, 2 ст. л. оливкового масла, щепотку молотого чабреца, 1/2 ч. л. сахара, соль по вкусу, большую горсть толченого льда.

- Делаю на помидорах крестообразный надрез. Складываю в миску и заливаю кипятком. Держу в течение минуты. Тогда перекладываю их на четверть минуты в ледяную воду и снимаю кожицу.

Разрезает помидоры пополам и вырезает плодоножки. Огурец и перец режет кубиками, а чеснок - на четверти.

- С куска хлеба срезаю корочку. Мякоть разламывают на мелкие куски. Размачиваю их в небольшом количестве кипятка. Закидываю в блендер помидоры, перец, огурец, лук, хлеб и чеснок. Измельчаю до однородности.

Протирает ее через мелкое сито. Добавляет соль, сахар и тимьян. Тщательно перемешивает и ставит на 3-4 часа в холодильник. Перед подачей добавляет оливковое масло, уксус и сок лимона.

- В разлитый по тарелкам гаспачо добавляю немного толченого льда и измельченной зелени. Также присыпаю небольшим количеством сухариков. Для этого надо три куска батона, две столовые ложки оливкового масла, соль и несколько зубчиков чеснока.

Корку с батона срезает. Мякоть режет небольшими кубиками. Добавляет передавленный чеснок. Хорошо перемешивает. Сковородку сбрызгивает маслом и дает ей прогреться. На горячую поверхность выкладывает нарезанную мякоть. Обжаривает на среднем огне до светло-золотистого цвета.