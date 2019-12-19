Екатерина Бужинская запекает перец в чесночном соусе

Народная артистка Украины 40-летняя Екатерина Бужинская на новогодние праздники отменяет концерты. Для детей и мужа-болгарина готовит традиционные блюда двух народов.

- Зимние праздники для меня особенные, - рассказывает. - На Рождество родилась моя Леночка. Обязательно отмечаем в семейном кругу. Моя семья неприхотлива. Муж Димитер любит оливье. Без него Новый год не праздник. Добавляю туда колбасу и мясо. Для аромата шинкую петрушку.

Печет в духовке по две картофелины и морковки. Возле них кладет завернутые в фольгу 200 г свиной грудки. Режет по два небольших соленых и свежих огурцов. Добавляет 100 г консервированного горошка и 200 г порезанной на кубики вареной колбасы. Измельчает печеное мясо, овощи и четыре вареных яйца. Солит по вкусу и заправляет салат майонезом.

- С детства люблю печеный болгарский перец. Им нас баловала мама. Готовила в чесночно-сметанном соусе, - говорит Екатерина Бужинская.

Моет перец и вырезает семена. Кладет на противень запекаться целым. Затем снимает кожуру и готовит соус. Чистит и мелко режет две-три луковицы. Добавляет стакан сметаны и 3 ст. л. муки. Приправляет 1/3 ч. л. соли, перемешивает. Чистит и пропускает через пресс три-четыре зубчика чеснока. Смешивает все. Складывает в кастрюлю слоями перец и соус. Так он пропитает печеные овощи. Охлаждает и подает на стол.

- В Болгарии научилась печь традиционный пирог - баницу с брынзой. Тесто готовлю сама. Оно должно быть тонкое.

Замешивает три стакана муки и яйцо. Добавляет 1 ст. л. масла, 1/2 ч. л. соли и полстакана теплой воды. Тесто должно быть мягкое. Оставляет на 30 мин. Разделяет на куски с кулак. Раскатывает на тонкие полоски и скручивает в рулет в форме роз. Для заливки смешивает пять яиц, 400 г брынзы и натуральный кислый йогурт. Наливает 50 мл молока, чтобы получилась жидкая масса. Мажет противень маслом и кладет скрученное тесто. Выливает сырную заливку и ставит на полчаса в разогретую до +180°C духовку.

- Баница подается горячей, чтобы аж пар шел изо рта, - добавляет. - Ее едят с айраном. Это соленый кефир, популярный также в Турции и на Кавказе. У нас его тоже можно купить.