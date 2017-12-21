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понедельник, 25 декабря 2017 00:50

Для пунша запекают апельсины

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- На Новый год покупаем много разного алкоголя. У нас всегда собирается большая шумная компания. Чтобы удивить их, делаю интересные коктейли, - говорит 33-летняя Алина Дерманская из Запорожья. - Они вкусные, их легко готовить и пить, хмелят постепенно.

Для фруктового крюшона с чаем и шампанским нарезает апельсин полукольцами. Раскладывает по четырем чашкам. Всыпает на каждый по 50 г сахара. Ждет 20 мин., чтобы апельсин пустил сок. Добавляет по 50 г рома и коньяка. Оставляет настояться 15 мин.

Заваривает чай. Кипятит полтора стакана воды и заливает 1 ч. л. черного крупнолистая чая. Настаивает чай 2 мин. Процеживает через сито и добавляет в чашки с ромом. Перед подачей наливает по 100 мл холодного шампанского в каждую чашку.

Чтобы сделать коктейль "Новогодний пунш", в шесть апельсинов вставляет по 10 почек гвоздики.

Запекает в духовке, пока кожица не станет коричневой. Ставит в миску, заливает 100 г сахарного сиропа, по пол-литра коньяка и рома. Доводится до кипения. Добавляет 1 л лимонада и сразу снимает с огня. Перед подачей к столу всыпает по 1/2 ч. л. корицы и мускатного ореха. Разливает по чашкам.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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