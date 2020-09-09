Для маринования берут твердые сорта

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1350
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1017
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 702
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1521
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1359
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 630
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2520
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 306
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 05:36

Для маринования берут твердые сорта

  Комментировать

- Из слив не варю компоты или варенья. Консервирую их в рассоле. Получаются по вкусу, как маслины. Подходят к мясу, рыбе или гарниру. Вкусные с чесноком, как самостоятельная закуска, — рассказывает Оксана Сиренко, 34 года, из Харькова.

- Выбираю мелкие твердые сливы темных сортов. Полкилограмма плодов прокалываю зубочисткой. Кладу в стерилизованные банки и заливаю кипятком на 5 минут. Эту воду сливаю и добавляю к ней по три чайные ложки соли и уксуса и три столовые ложки сахара. Бросаю пять бутонов гвоздики и два лавровых листа. Довожу до кипения и снова заливаю на 5 минут. Тогда еще раз кипячу маринад и заполняю банки. В каждую даю по столовой ложке масла и закрываю крышками. Банки переворачиваю, заматываю полотенцами до остывания.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для маринования берут твердые сорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь 1 Просмотров: 46344
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
 Просмотров: 7821
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 7569
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 6588
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
11
 Просмотров: 5994
Еда
Тесто на пирог должно быть густое и упругое
Тесто на пирог должно быть густое и упругое Просмотров: 9
Теплый салат готовят из фасоли и брынзы
Теплый салат готовят из фасоли и брынзы Просмотров: 216
Медовое вино настаивают на дрожжевой закваске
Медовое вино настаивают на дрожжевой закваске Просмотров: 54
В немецкий суп добавляют клецки
В немецкий суп добавляют клецки Просмотров: 90
Арбуз маринуют с чесноком
Арбуз маринуют с чесноком Просмотров: 18
Больше всего комментируют
17
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
9
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
6
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
4
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
Голосов: 93
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua