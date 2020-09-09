Для маринования берут твердые сорта

- Из слив не варю компоты или варенья. Консервирую их в рассоле. Получаются по вкусу, как маслины. Подходят к мясу, рыбе или гарниру. Вкусные с чесноком, как самостоятельная закуска, — рассказывает Оксана Сиренко, 34 года, из Харькова.

- Выбираю мелкие твердые сливы темных сортов. Полкилограмма плодов прокалываю зубочисткой. Кладу в стерилизованные банки и заливаю кипятком на 5 минут. Эту воду сливаю и добавляю к ней по три чайные ложки соли и уксуса и три столовые ложки сахара. Бросаю пять бутонов гвоздики и два лавровых листа. Довожу до кипения и снова заливаю на 5 минут. Тогда еще раз кипячу маринад и заполняю банки. В каждую даю по столовой ложке масла и закрываю крышками. Банки переворачиваю, заматываю полотенцами до остывания.