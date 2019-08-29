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понедельник, 02 сентября 2019 07:30

Белое вино выдерживают восемь месяцев

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- Для производства белого вина подходят сорта не только со светлой кожурой ягод, но и с темными и розовыми плодами, - говорит 50-летний Александр Матвеев из Николаева.

- Важные условия - сочность, умеренная кислотность и достаточная сахаристость винограда. Сок из таких плодов все равно будет светлый. От красных вин белое отличается технологией изготовления - оно бродит в собственном соку, без шкурок, в которых содержатся цветные вещества.

Срывает гроздья в солнечную погоду или через несколько дней после дождя. Важно, чтобы на ягодах были дикие дрожжи, именно они запускают брожение. Берет 5 кг белого винограда, отсортировывает поврежденный.

- Ягоды переминают руками или деревянным пестиком. Надо, чтобы все были раздавлены. Сосуд закрываю куском марли и ставлю в темное место на пять дней. Дважды в день перемешиваю деревянной ложкой. Далее отфильтровываю виноградный сок через многослойную марлю, отжимаю ягодную массу.

Сок помещает в чистую бутыль и добавляет 1,5 кг сахара.

- Хорошо вымешиваю, чтобы сахар разошелся. Бутыль закрываю резиновой перчаткой, один палец прокалываю иглой. Оставляю в тепле на две-три недели. Процеживаю через марлю и разливаю в стеклянные бутылки. Закрываю пробками и оставляю в подвале на несколько месяцев. Повторно фильтрую. Перед употреблением выдерживаю восемь месяцев в холодном темном месте.

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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