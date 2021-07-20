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четверг, 22 июля 2021 06:01

В творожный десерт кладут целую клубнику

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- Пока продолжается сезон клубники, предлагаю наслаждаться творожным десертом. Времени на приготовление много не займет, даже духовку не придется включать, - говорит 46-летняя Надежда Шмотолоха из города Городок Львовской области.

- 250 граммов песочного печенья перемалываю в крошку в блендере. Вливаю 80 граммов растопленного масла. Перемешиваю. Массу распределяю по дну формы, застеленный пергаментом. Ставлю в холодильник.

В 20 граммов желатина вливаю 90 миллилитров воды. Оставляю на 10 минут для набухания.

700 граммов творога взбиваю блендером. Добавляю 150 граммов сахарной пудры и 15 г ванильного сахара. Вливаю 150 миллилитров сливок 20-процентной жирности. Размешиваю.

Желатин ставлю на паровую баню для полного растворения. Через ситечко добавляю в творожную массу.

Половину смеси вливают в форму и раскладываю 350 граммов целой клубники. Далее - оставшаяся масса. Ставлю в холодильник на 3:00 до полного застывания.

Вынимаю десерт из формы и заливаю шоколадной помадкой. Для этого на паровой бане разогреваю 100 миллилитров сливок 20-процентной жирности и 50 граммов темного шоколада. Перемешиваю до образования однородной массы и покрываю десерт.

- Такое варенье из клубники - идеальный вариант. Без тонны сахара, максимум цвета и вкуса, замечательная плотность и минимум времени при термообработке. И главный плюс - польза и натуральность, - говорит 36-летняя Леся Фанда из Ивано-Франковска.

Песочное печенье перебиваю в крошку

- Килограмм ягод перебиваю блендером и ставлю на огонь. Добавляю 10-15 граммов пектина и 300 граммов сахара. Помешиваю, чтобы не взялось комом. Провариваю 2-3 минуты. Добавляю 5-10 граммов лимонной кислоты для активации пектина. Кипящее варенье разливаю в стерильные банки. Закатываю. Можно готовить и целые ягоды, но тогда сначала немного проварить без пектина и сахара.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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