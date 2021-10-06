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четверг, 07 октября 2021 07:50

Тесто для чизкейка прокалывают вилкой

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- Люблю радовать семью десертами. Один из самых простых - чизкейк с персиками, - рассказывает 41-летняя Анна Панова, телеведущая. - Можно взять любые ягоды или фрукты.

Со 100 граммов растопленного масла, яйца, двух столовых ложек сахара и 200 граммов муки замешиваю мягкое тесто. Заворачиваю в пленку и ставлю в холодильник на 30-60 минут.

Для начинки в блендере смешиваю два яйца, 200 граммов сметаны, три столовые ложки сахара, две столовые ложки кукурузного крахмала, щепотку ванили или корицы и 250 граммов творога. Взбиваю до однородности. Выкладываю тесто в смазанную маслом разъемную форму, делаю бортики. Прокалываю вилкой в ​​нескольких местах. Три-четыре персика нарезаю небольшими кусками и выкладываю на тесто. Посыпаю щепоткой корицы и ванильным сахаром, сверху выливаю начинку. Пеку при 180 градусах 50 минут. Готовность проверяю зубочисткой.

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