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четверг, 13 мая 2021 07:40

Коржи для торта пропитывают молоком

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- Для любителей шоколада предлагаю невероятную вкуснятину, - говорит 38-летняя Наталья Иськив из поселка Стоянов Червоноградского района Львовской области.

- Для крема в сотейнике смешиваю 100 граммов обычного и чайную ложку ванильного сахара, 50 граммов кукурузного крахмала, шесть желтков и 100 миллилитров молока. Слегка взбиваем до однородности. Вливаю 400 миллилитров горячего молока. На среднем огне довожу до кипения. Через минуту снимаю с плиты. Накрываю пищевой пленкой и охлаждают до комнатной температуры.

Шесть белков взбиваю до мягких пиков. Частями ввожу 90 граммов сахара и взбиваю до устойчивости. В 90 граммов муки добавляю половину чайной ложки разрыхлителя. Разделяю на три части муку и 120 граммов тертого темного шоколада с 68 процентами какао. И, чередуя муку с шоколадом, ввожу во взбитую массу. Выкладываю в застеленную пергаментом форму. Разравниваю поверхность шпателем. Выпекаю при температуре 180 градусов 35-40 минут. Вынимаю корж из формы и охлаждаю.

Для глазури нагреваю по 30 миллилитров молока и 82-процентного масла. Снимаю с огня и смешиваю до однородности с 60 граммами измельченного темного шоколада. 100 граммов мягкого 82-процентного масла взбиваю 3 минуты. Не останавливаясь, ввожу по столовой ложке заварной массы. Оба компонента должны быть одинаковой температуры. Тогда не образуются комочки.

Охлажденный корж разрезают на три части горизонтально. Делю крем на три части. Кладу корж внутренней стороной вверх, пропитываю молоком. Распределяю часть крема и повторяю процедуру. Поверхность выравниваю глазурью. Ставлю в холодильник минимум на 6 часов, лучше на ночь. Нарезаю на порции и каждую украшаю, как отдельное пирожное.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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